Задержание танкиста боевиков в Запорожской области: опубликовано видео (53)

Сегодня.ua 2018.10.09 18:12

Сегодня, 17:54 В сети появились кадры задержания сотрудниками СБУ бывшего боевика "ДНР" Скриншот В сети появилось видео операции Службы безопасности Украины по задержанию местного жителя, которого подозревают в шпионаже для российских спецслужб и участии в боях на Донбассе на стороне боевиков. На ролике, опубликованном в YouTube пользователем Анастасией Ходыревой, можно увидеть, как бойцы СБУ оперативно проникают в жилье подозреваемого и