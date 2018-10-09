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ГФС сообщила о сбоях в работе из-за кибератак (42)

Finance.UA 2018.10.09 17:33
Государственная фискальная служба Украины сообщила о DoS-атаках на свой сайт и электронный кабинет налогоплательщика. Об этом сообщается на сайте ведомства. Атаки на кабинет зафиксированы с 18:00 8 октября, на официальный веб-портал ведомства - с 9:00 9 октября. Инцидент привел к недоступности ресурсов электронного кабинета и официального портала для некоторых пользователей. В ГФС отметили, что провайдер применил механизм защиты.
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