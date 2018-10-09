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Фокус: Украина

Украина затаила дыхание: Синод решает судьбу автокефалии (34)

Znaj.ua 2018.10.09 13:17
13:07 09.10 Синод в Стамбуле продлится в течение трех дней Во вторник, 9 октября, в Стамбуле стартовал трехдневный Синод Вселенского патриархата, который обещает стать историческим для Украины. Томос в Украине Во время Синода затронут вопрос предоставления Томоса украинской православной церкви. Томос в Украине Вселенский патриархат не разглашает свою повестку дня, Синод будет проходить за закрытыми дверями, однако точно ожидается рассмотрение вопроса
ПАТРИАРХАТ, АВТОКЕФАЛИЯ, СИНОД, СТАМБУЛ, ПАТРИАРХ, ЦЕРКОВЬ, Порошенко, Украина, Стамбул, Киев, Москва
2018.10.10 (34)

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