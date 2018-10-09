Украина затаила дыхание: Синод решает судьбу автокефалии (34)

Znaj.ua 2018.10.09 13:17

13:07 09.10 Синод в Стамбуле продлится в течение трех дней Во вторник, 9 октября, в Стамбуле стартовал трехдневный Синод Вселенского патриархата, который обещает стать историческим для Украины. Томос в Украине Во время Синода затронут вопрос предоставления Томоса украинской православной церкви. Томос в Украине Вселенский патриархат не разглашает свою повестку дня, Синод будет проходить за закрытыми дверями, однако точно ожидается рассмотрение вопроса