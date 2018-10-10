Депутаты в ПАСЕ сорвали прямой эфир пропагандистке из России. Видео (19)

ДнепрCity.net 2018.10.10 00:07

Москва добивается от ПАСЕ изменения регламента. В кулуарах ПАСЕ российская журналистка программы "60 минут" попыталась взять интервью у членов украинской делегации - в ответ она услышала гимн Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua. Парламентская ассамблея Совета Европы 9 октября не приняла решение, которое предусматривало изменение регламента организации для того, чтобы делегация России вернулась в зал заседаний.