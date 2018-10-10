Румын украинского происхождения задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Мариновой, - Reuters (21)

УкропNews.com 2018.10.09 19:15

.Полиция Болгарии в рамках расследования убийства журналистки Виктории Мариновой задержала гражданина Румынии украинского происхождения. Об этом сообщает Reuters, передает УКРОПНЬЮС. Читайте также: Сотрудника прокуратуры убили, ударив ножом в сердце в центре Днепра, - полиция По словам начальника полиции города Русе Теодора Атанасова, полиция проверяет алиби задержанного. "Мы задержали человека и проверяем его алиби, но пока у нас нет конкретного