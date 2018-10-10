Румын украинского происхождения задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Мариновой, - Reuters (21)

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- В Болгарии отпустят подозреваемого в убийстве журналистки : 112.ua 07:00
- Изнасиловал и убил: в жуткой гибели болгарской журналистки подозревают украинца : Znaj.ua 05:46
- Зверское убийство журналистки в Болгарии: подозреваемого румына украинского происхождения отпустят на свободу : УкропNews.com 04:44
- Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки отпустят : Подробности.ua 04:39
- Зверское убийство журналистки в Болгарии: подозреваемого румына украинского происхождения отпустят на свободу : УНИАН 04:17
- Гражданин Румынии, задержанный по подозрению в причастности к убийству журналистки Мариновой, будет освобожден - МВД Болгарии : Гордон 03:05
- Убийство журналистки Мариновой: глава МВД Болгарии озвучил подробности : Винница Реал 02:30
- Болгарскую журналистку Маринову перед убийством изнасиловали : Винница Реал 02:30
- Предполагаемого убийцу болгарской журналистки освободят из-под стражи : Vector News 02:15
- Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки освободят - СМИ : Arena.press 02:11
- Подозреваемого в убийстве журналистки Мариновой отпустили : Знамя индустрии 02:07
- Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки освободят - СМИ : Bigmir)net Новости 01:38
- Арестован предполагаемый убийца журналистки в Болгарии : Багнет 01:31
- По подозрению в зверском убийстве болгарской журналистки задержали румына украинского происхождения : Николаев в подробностях 01:29
- По подозрению в убийстве журналистки в Болгарии задержан румын украинского происхождения : Независимые новости 01:22
- Вероятного убийцу журналистки в Болгарии освободят из-под стражи : Vector News 01:16
- В Болгарии полиция отпустила подозреваемого в убийстве журналистки : Сегодня.ua 01:12
- Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки отпустят : РБК-Україна 00:41
- Подозреваемого в убийстве болгарской тележурналистки отпустили : Компромат.ws 00:21
- Убийство журналистки в Болгарии: подозреваемого отпустили : ЛІГАБізнесІнформ 00:07
- Подозреваемого в убийстве журналистки Мариновой румына украинского происхождения отпустили на свободу : Страна.ua 00:02