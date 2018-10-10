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Фокус: Украина

Беспилотник снял странные взрывы на складах 6-го военного арсенала

Беспилотник снял странные взрывы на складах 6-го военного арсенала (49)

RUpor.info 2018.10.09 20:41
Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти. В интернете появилось первое видео взрывов и пожара на складах 6-го военного арсенала Министерства обороны Украины в поселке Дружба на Черниговщине. Кадры сняты беспилотником. В ролике видно большую площадь задымления, пожары в зданиях и разрывы боеприпасов на территории складов. Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до
БОЕПРИПАСЫ, ВЗРЫВ, СКЛАД, АРСЕНАЛ, ИЧНЯ, ПОЖАР, Чернигов, Украина
2018.10.10 (49)

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