Беспилотник снял странные взрывы на складах 6-го военного арсенала (49)

RUpor.info 2018.10.09 20:41

Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти. В интернете появилось первое видео взрывов и пожара на складах 6-го военного арсенала Министерства обороны Украины в поселке Дружба на Черниговщине. Кадры сняты беспилотником. В ролике видно большую площадь задымления, пожары в зданиях и разрывы боеприпасов на территории складов. Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до