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Да он же герой: новая информация о Петрове-Мишкине взбудоражила сеть

Да он же герой: новая информация о Петрове-Мишкине взбудоражила сеть (8)

Znaj.ua 2018.10.09 16:17
16:02 09.10 Пресс-конференцию проводили в специальном помещении комитета британского парламента отравление в Солсбери Военный врач и работник ГРУ Александр Мишкин (он же Александр Петров), которого подозревают в отравлении экс-коллеги Сергея Скрипаля, внезапно оказался Героем Российской Федерации. Об этом говорится в материалах расследования группы Bellingcat: их сотрудник, Христо Гроздев, заявил об этом на лондонской пресс-конференции.
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2018.10.10 (8)

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