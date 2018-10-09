Да он же герой: новая информация о Петрове-Мишкине взбудоражила сеть (8)

Znaj.ua 2018.10.09 16:17

16:02 09.10 Пресс-конференцию проводили в специальном помещении комитета британского парламента отравление в Солсбери Военный врач и работник ГРУ Александр Мишкин (он же Александр Петров), которого подозревают в отравлении экс-коллеги Сергея Скрипаля, внезапно оказался Героем Российской Федерации. Об этом говорится в материалах расследования группы Bellingcat: их сотрудник, Христо Гроздев, заявил об этом на лондонской пресс-конференции.