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Дефицитные боеприпасы со складов в Ичне были вывезены

Дефицитные боеприпасы со складов в Ичне были вывезены (37)

Gazeta.ua 2018.10.09 19:05
В Минобороны заверили, что наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара. Фото - Facebook Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара 9 октября. На момент взрыва склады были заполнены примерно на 50%, а критически важные для ВСУ боеприпасы были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.
ВЗРЫВ, СКЛАД, БОЕПРИПАСЫ, АРСЕНАЛ, ИЧНЯ, ГЕНШТАБ, Чернигов, Украина
2018.10.10 (37)

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