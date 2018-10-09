Дефицитные боеприпасы со складов в Ичне были вывезены (37)

Gazeta.ua 2018.10.09 19:05

В Минобороны заверили, что наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара. Фото - Facebook Наиболее дефицитные боеприпасы с арсенала под Ичней успели вывезти еще до взрывов и пожара 9 октября. На момент взрыва склады были заполнены примерно на 50%, а критически важные для ВСУ боеприпасы были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.