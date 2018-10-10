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Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений

Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений (14)

Прокурорская правда 2018.10.10 01:36
09.10.2018 Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений Почти 60 учреждений образования в Черниговской области приостановили работу из-за взрывов на арсенале в Ичнянском районе. Об этом рассказала заместитель начальника управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации Елена Соронович во время заседания оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации в Черниговской
ВЗРЫВ, БОЕПРИПАСЫ, СКЛАД, ИЧНЯ, ПРИЛУКИ, АРСЕНАЛ, Чернигов, Украина, Киев
2018.10.10 (14)

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