Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений (14)

2018.10.10 (14)2018.10.09 (355) →
- Взрывы на складах в Ичне: люди ночуют в спортзалах на матах, нужна помощь : Українські національні новини 07:18
- Взрывы на складах в Ичне: люди ночуют в спортзалах на матах, нужна помощь : ПрессОрг24 07:17
- Взрыв арсенала No6. Вывезенные из Ични люди переночевали в спортзале на матах : Страна.ua 07:02
- Взрывы в Ичне: местные жители ночуют в спортзалах на матах - фото : ЛІГАБізнесІнформ 06:37
- Взрывы на складах в Ичне: Люди ночуют в школьных спортзалах на матах : Новое Время 06:10
- Взрывы возле Ични: люди ночуют в спортзалах на матах, нужна помощь : Vector News 05:16
- Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи : Arena.press 05:11
- Итог деятельности Порошенко - это не усиление армии, а помощь в ее развале, - политолог : Новини онлайн 24 05:09
- Пострадавшие от взрывов ночуют на матах и нуждаются в помощи : Gazeta.ua 04:04
- Полторак о складах в Ичне: Синхронно взорвали в нескольких местах : Vector News 03:16
- Бронемашины, беспилотники, военные: что происходит в Ичне - видео : Vector News 03:16
- Взрывы возле Ични: люди ночуют в спортзалах на матах, нужна помощь : NewsMir.info 03:08
- Взрывы в Ичне: Люди ночуют в школьных спортзалах на матах : 112.ua 03:00
- Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений : Прокурорская правда 01:36