Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений (14)

Прокурорская правда 2018.10.10 01:36

09.10.2018 Из-за взрывов на складах в Черниговской области остановили работу 59 образовательных учреждений Почти 60 учреждений образования в Черниговской области приостановили работу из-за взрывов на арсенале в Ичнянском районе. Об этом рассказала заместитель начальника управления образования и науки Черниговской облгосадминистрации Елена Соронович во время заседания оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации в Черниговской