Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Геращенко назвал сумму ущерба от взрывов в Черниговской области

Геращенко назвал сумму ущерба от взрывов в Черниговской области (6)

Слово і Діло 2018.10.09 17:41
9 октября 2018, 17:26 На складах Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся. Cтоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов. Изображение максимального размера (откроется в новом окне) Об этом заявил депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой" во вторник, 9 октября, сообщает "Слово и Дело".
ВЗРЫВ, АРСЕНАЛ, ИЧНЯ, СКЛАД, ВОЕННЫЙ, ЭВАКУАЦИЯ, Чернигов, Украина
2018.10.10 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018