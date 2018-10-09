Геращенко назвал сумму ущерба от взрывов в Черниговской области (6)

Слово і Діло 2018.10.09 17:41

9 октября 2018, 17:26 На складах Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся. Cтоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов. Изображение максимального размера (откроется в новом окне) Об этом заявил депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Прямой" во вторник, 9 октября, сообщает "Слово и Дело".