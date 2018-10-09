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Фокус: Украина

Где в столице можно будет ездить 80 км/ч - Киевсовет принял решение (2)

Український Бізнес Ресурс 2018.10.09 15:14
Автор: Юрий Павлов Прокатиться с ветерком по 17-ти киевским улицам можно будет только в теплое время года Киевским автомобилистам вскоре позволят ездить со скоростью 80 км/ч. Правда, не всюду, а только по отдельным дорогам и магистралям. Соответствующее решение 9 октября утвердили киевские депутаты на очередном заседании. Документ предусматривает, что на 17 участках в столице автомобилям можно
ТРУБЛАИНИ, БАЖАН, ОЛЬЖИЧ, ГРИНЧЕНКО, ШОССЕ, МОСТ, Прокопив, Минск, Харьков, Киев, Москва, Украина
2018.10.10 (2)

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