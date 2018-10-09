Где в столице можно будет ездить 80 км/ч - Киевсовет принял решение (2)

Український Бізнес Ресурс 2018.10.09 15:14
Автор: Юрий Павлов
Прокатиться с ветерком по 17-ти киевским улицам можно будет только в теплое
время года
Киевским автомобилистам вскоре позволят ездить со скоростью 80 км/ч.
Правда, не всюду, а только по отдельным дорогам и магистралям.
Соответствующее решение 9 октября утвердили киевские депутаты на очередном
заседании.
Документ предусматривает, что на 17 участках в столице автомобилям можно
ТРУБЛАИНИ, БАЖАН, ОЛЬЖИЧ, ГРИНЧЕНКО, ШОССЕ, МОСТ, Прокопив
, Минск
, Харьков
, Киев
, Москва
, Украина