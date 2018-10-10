Авто на еврономерах и начисление субсидии: в Кабмине дали разъяснение (43)

2018.10.10 (43)2018.10.09 (16) →
- Минсоцполитики разъясняет, мешает ли покупка "евроблях" оформлению субсидии : Юридическая практика 14:12
- Авто с еврономерами не будут учитывать при начислении субсидий : Vgorode.ua 14:05
- Покупатели машин на еврономерах смогут оформлять субсидию : Антирейд 13:10
- Покупка автомобиля на евробляхах не повлияет на субсидию : Mk.Mk.Ua 13:06
- При оформлении субсидий авто на "евробляхах" учитывать не будут - Минсоцполитики : Херсон Daily 12:49
- Авто на еврономерах не будут учитывать при оформлении субсидий : Journalist.today 12:47
- В Кабмине рассказали, повлияет ли наличие авто на еврономерах на начисление субсидии : МИР 12:43
- В Минсоцполитики сообщили, могут ли покупатели машин на еврономерах оформлять субсидию : Finance.UA 12:33
- При оформлении субсидий авто на "евробляхах" учитывать не будут - Минсоцполитики : Единая Одесса 12:29
- В Минсоцполитики рассказали, как повлияет авто на еврономерах на субсидии : Новости Днепропетровска 12:28
- Авто на еврономерах и начисление субсидии: в Кабмине дали разъяснение : Антикор.com.ua 12:10
- Авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий : ABCnews.com.ua 12:03
- Покупатели машин на еврономерах смогут оформлять субсидию : Время Харьков 11:48
- Стало известно, повлияет ли собственность авто на еврономерах на предоставление субсидии : UA.news 11:44
- В Минсоцполитики объяснили, имеют ли право владельцы "евроблях" на субсидии : ТСН.ua 11:13
- Миносцполитики рассказало о влиянии на размер субсидии авто на еврономерах : Аргументы и Факты Украина 11:08
- Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий : Диванная Сотня 11:03
- "Эвробляхи" не будут влиять на наличие субсидий : УРА-Информ 10:55
- В Минсоцполитики разъяснили смогут ли владельцы машин на еврономерах оформлять субсидию : Trust.UA 10:50
- Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий : Главное 10:35
- Оформление субсидий в Украине: названо еще одно преимущество авто на "евробляхах" : Главред 10:35
- Авто на еврономерах и начисление субсидии: в Кабмине дали разъяснение : Elise Journal 10:30
- Власти пояснили, получат ли "евробляхеры" субсидии : Апостроф. Экономика 10:29
- Авто с еврономерами не будут учитывать при начислении субсидий : Vgorode.ua 10:18
- "Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий : УкропNews.com 10:15
- В Украине объяснили, повлияет ли покупка авто на еврономерах на размер субсидии : Обозреватель 09:47
- Как авто на еврономерах повлияет на получение субсидии : Телеграф.com.ua 09:42
- Покупатели машин на еврономерах смогут оформлять субсидию : Дело.ua 09:32
- "Евробляхи" не будут учитывать при предоставлении субсидий : Капитал 09:18
- Минсоцполитики прокоментировал, будет ли субсидия у владельцев "евроблях" : BuildPortal 09:16
- В Минсоцполитики рассказали, как повлияет авто на еврономерах на субсидии : Мост Днепр 09:08
- Смогут ли владельцы авто на еврономерах получить субсидию - Минсоцполитики : ICTV Факти 09:06
- В Минсоцполитики заявили, что при оформлении субсидий авто на "евробляхах" учитывать не будут : ГолосUA 09:05
- Покупка автомобиля на евробляхах не повлияет на субсидию : Комментарии.UA 09:02
- Авто на "евробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий : FaceNews 09:01
- В Минсоцполитики рассказали, как повлияет авто на еврономерах на субсидии : Новое Время Бизнес 08:39
- В Минсоцполитики рассказали, имею ли право на субсидии украинцы с авто на еврономерах : NewsOne 08:39
- Повлияет ли на размер субсидий наличие авто на еврономерах : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- При оформлении субсидий авто на "евробляхах" учитывать не будут - Минсоцполитики : Страна.ua 08:02
- Авто на "євробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий : Николаевские Известия 02:46
- Авто на "евробляхах" не будут учитывать при предоставлении субсидий : Шиповник.ua 02:38
- У евробляхеров появилась льгота: их авто не будет учитываться при начислении субсидий : ZpTown 02:14
- Назвали очередную угрозу от евроблях : NewsOboz 01:09