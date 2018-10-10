Авто на еврономерах и начисление субсидии: в Кабмине дали разъяснение (43)

Elise Journal 2018.10.10 10:30

14 минут назад Выбор EJ Глава директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Виталий Музыченко заявил, что наличие в украинцев авто на европейских номерах невозможно учесть при расчете помощи при оплате услуг ЖКХ даже после введения новых правил верификации получателей субсидий Поэтому Минсоцполитики не будет учитывать авто на еврономерах при начислении субсидий, сообщил Музыченко во время экспертной дискуссии,