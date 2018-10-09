Искали убежище: Германия депортировала 11 украинцев (12)

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- Германия депортировала группу украинцев-беженцев : Онлайн-видання Київська газета 06:38
- Власти Баварии депортировали в Украину 11 человек : РБК-Україна 05:11
- Из Германии депортировали украинцев, которые пытались получить политическое убежище : Gazeta.ua 04:34
- В Германии устроили массовую депортацию украинцев : NewsMir.info 03:08
- В Германии устроили массовую депортацию украинцев : Politeka 02:40
- Из Германии депортировали 11 украинских беженцев : Realist.online 02:30
- Власти Баварии выслали в Украину 11 искателей убежища : Зеркало недели. Украина 02:14
- Власти Баварии депортировали 11 украинцев, которые хотели получить политическое убежище : InfoResist.org 02:01
- Власти Баварии зафрахтовали самолет, чтобы депортировать 11 украинцев, просивших убежища : Вибори в Україні та світі 01:45
- Немецкие власти депортировали 11 украинцев : Hronika.info 00:40
- Из Германии депортировали 11 украинцев, которые пытались получить политическое убежище : ТСН.ua 00:13
- Из Германии депортировали 11 украинцев, которым отказали в политическом убежище : НикВести 00:10