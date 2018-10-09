Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Искали убежище: Германия депортировала 11 украинцев (12)

ГолосUA 2018.10.09 23:35
ГолосUA 23:21 09-10-2018 Германия депортировала 11 украинцев, которые искали там убежища. Местные власти федеральной земли Бавария зафрахтовали самолет, который доставил депортированных из Мюнхена в Киев. Как сообщил официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину, депортации согласовали с федеральной властью, передает DW. Кроме украинцев в тот же день из Баварии выслали в Италию трех претендентов
УБЕЖИЩЕ, БАВАРИЯ, БЕЖЕНЕЦ, МЮНХЕН, УКРАИНЕЦ, НЕАПОЛЬ, Украина, Германия, Мюнхен, Киев, Италия, Милан
2018.10.10 (12)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018