Искали убежище: Германия депортировала 11 украинцев (12)

ГолосUA 2018.10.09 23:35

ГолосUA 23:21 09-10-2018 Германия депортировала 11 украинцев, которые искали там убежища. Местные власти федеральной земли Бавария зафрахтовали самолет, который доставил депортированных из Мюнхена в Киев. Как сообщил официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину, депортации согласовали с федеральной властью, передает DW. Кроме украинцев в тот же день из Баварии выслали в Италию трех претендентов