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Фокус: Украина

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой стало плохо в зале суда (7)

Слово і Діло 2018.10.09 20:42
9 октября 2018, 20:26 На заседании Киевского районного суда Харькова, где во вторник, 9 октября, рассматривали дело о смертельной аварии на Сумской, обвиняемой Елене Зайцевой вызвали скорую. Об этом сообщает KHARKIV Today, передает "Слово и Дело". Отмечается, что Зайцевой стало плохо после того, как ее адвокат Юлия Козырь зачитала перечень травм, полученных Зайцевой в результате других ДТП в прошлом.
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2018.10.10 (7)

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