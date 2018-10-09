Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой стало плохо в зале суда (7)

Слово і Діло 2018.10.09 20:42

9 октября 2018, 20:26 На заседании Киевского районного суда Харькова, где во вторник, 9 октября, рассматривали дело о смертельной аварии на Сумской, обвиняемой Елене Зайцевой вызвали скорую. Об этом сообщает KHARKIV Today, передает "Слово и Дело". Отмечается, что Зайцевой стало плохо после того, как ее адвокат Юлия Козырь зачитала перечень травм, полученных Зайцевой в результате других ДТП в прошлом.