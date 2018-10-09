Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой стало плохо в зале суда (7)

2018.10.10 (7)2018.10.09 (33) →
- Обвиняемой в кровавом ДТП Зайцевой вызвали скорую прямо в суде : Николаевские Известия 05:46
- ДТП в Харькове. Адвокаты Дронова и Зайцевой требуют повторных экспертиз : Гордон 03:35
- Дело Зайцевой: суд взял во внимание просьбы адвокатов : Politeka 03:10
- Участники смертельного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов просят суд провести повторные экспертизы : IPress.ua 03:06
- Обвиняемой в смертельном ДТП Елене Зайцевой стало плохо в суде : Независимые новости 01:22
- Кровавая ДТП в Харькове: обвиняемой Зайцевой вызвали скорую прямо в суде : УкропNews.com 00:14
- Смертельное ДТП в Харькове: во время заседания суда к Зайцевой приехала "скорая" : Телеканал новин "24" 00:00