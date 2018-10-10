Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру " Новости Украины. Последние новости дня (77)

Прокурорская правда 2018.10.10 13:37

10.10.2018 Кого затронет документ 1.2т Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" по условиям обеспечения социальным жильем. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает politeka.net. "Документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных", - говорится в сообщении.