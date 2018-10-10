Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру " Новости Украины. Последние новости дня (77)

2018.10.10 (77)2018.10.09 (11) →
- Порошенко подписал закон для людей с особыми потребностями в образовании : Слово і Діло 14:12
- Украинский лидер подписал новый закон, касающийся переселенцев : Ведомости-Украина 14:10
- Добавили несколько категорий людей, которые могут получить бесплатное жилье : 7 днів Ужгородськi 14:06
- Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру : SiteUA 13:49
- Порошенко подписал социально важный образовательный закон : Инфолайн 13:42
- Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру " Новости Украины. Последние новости дня : Прокурорская правда 13:37
- Переселенцев обеспечат социальным жильем : УП: Економічна правда 13:33
- Порошенко одобрил закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования : Novosti.UA 13:22
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев : Новости Ю 13:16
- Порошенко подписал закон, обеспечивающий условия обучения детей с особыми образовательными потребностями : Интерфакс-Україна 13:06
- Порошенко одобрил закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования : DsNews 13:03
- Порошенко одобрил закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования : Диванная Сотня 13:03
- Переселенцы будут иметь право на получение соцжилья : УРА-Информ 12:55
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев с инвалидностью : Times.dn.ua 12:48
- Переселенцам предоставили право на получение соцжилья : Journalist.today 12:47
- Порошенко подписал социально важный образовательный закон : ПрессОрг24 12:47
- Принят "жилищный" закон: кому повезет с бесплатной квартирой : Znaj.ua 12:46
- Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру : Инфолайн 12:42
- Порошенко одобрил закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования : РБК-Україна 12:41
- Президент подписал важный закон о социальном жилье : Эксперт Украина 12:37
- Порошенко одобрил закон о развитии инклюзии на разных уровнях образования : Главное 12:35
- Порошенко подписал закон об обеспечении жильем переселенцев с инвалидностью : DsNews 12:33
- Порошенко подписал социально важный образовательный закон : Українські національні новини 12:33
- Порошенко подписал Закон о обеспечении социальным жильем переселенцев : Газета День 12:26
- Порошенко подписал закон об обеспечении соцжильем переселенцев : Dnepr.com 12:25
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев с инвалидностью : Новости Луганска 12:20
- Порошенко подписал закон по обеспечению жильем переселенцев с инвалидностью : Громадське телебачення 12:06
- Порошенко поднимал важный закон: Кто получил социальное жилье : Экономические новости 12:03
- Согласно закону, переселенцы на Херсонщине будут обеспечены социальным жильем : Херсонские Вести 12:00
- Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру : Українські реалії 11:54
- Петр Порошенко подписал закон об обеспечении переселенцев социальным жильем : UATV 11:44
- Петр Порошенко подписал закон об обеспечении жильем переселенцев с инвалидностью : Fin.org.ua 11:31
- Петр Порошенко подписал закон об обеспечении жильем переселенцев с инвалидностью : Укрудпром 11:14
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев с инвалидностью : Новости Донбасса 11:09
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения соцжильем переселенцев с инвалидностью : Фокус 11:04
- Бесплатное жилье для переселенцев: Порошенко подписал нужный закон : Обозреватель 11:02
- Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру : Вести-UA 10:58
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения переселенцев социальным жильем : Вчасно UA 10:57
- Петр Порошенко подписал закон об условиях обеспечения социальным жильем переселенцев : Харківська ОДА 10:49
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения социальным жильем переселенцев с инвалидностью : Восточный проект 10:46
- Порошенко подписал закон о постановке переселенцев на квартирный учет : СтройОбзор 10:43
- Порошенко подписал закон об обеспечении людей с инвалидностью из числа переселенцев соцжильем : Интерфакс-Україна 10:36
- Порошенко подписал важный для переселенцев закон : Факты 10:32
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев : Donbass.UA 10:26
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения социальным жильем переселенцев с инвалидностью : Вибори в Україні та світі 10:17
- Порошенко позаботился о жилье для переселенцев : ГолосUA 10:05
- Порошенко решил обеспечить переселенцев социальным жильем : From-UA.com 10:04
- Переселенцы Мариуполя, оставшиеся без жилья, получат социальные квартиры - Порошенко подписал закон : Mrpl.City 10:03
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения социальным жильем переселенцев с инвалидностью : Times.dn.ua 09:48
- Порошенко подписал закон об обеспечении переселенцев социальным жильем : ReplyUA.net 09:31
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения соцжильем переселенцев : ATR.ua 09:12
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения соцжильем переселенцев : NewsMir.info 09:09
- Порошенко подписал закон об обеспечении переселенцев социальным жильем : Аргументы и Факты Украина 09:08
- Переселенцы с инвалидностью смогут получить социальное жилье, - Порошенко подписал закон : Kramatorsk.info 09:07
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения социальным жильем переселенцев с инвалидностью : ОстроВ 08:39
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения соцжильем переселенцев : Багнет 08:01
- Президент подписал закон по соцжилью для переселенцев : ТВі 07:51
- Переселенцы из Донбасса получат социальное жилье и встанут на квартирный учет : UA.news 07:43
- Порошенко подписал закон об обеспечении людей с инвалидностью из числа переселенцев соцжильем : Николаев в подробностях 07:29
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев : Novosti.UA 07:21
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев : Вибори в Україні та світі 05:16
- Подписан "жилищный" закон: кто получит бесплатную квартиру : Politeka 04:39
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев : Bigmir)net Новости 03:08
- Порошенко подписал закон об обеспечении жильем переселенцев с инвалидностью : IPress.ua 03:06
- Порошенко подписал закон по обеспечению жильем переселенцев : Шиповник.ua 02:38
- Порошенко подписал закон о соцжилье для переселенцев : Gazeta.ua 02:05
- Порошенко подписал закон по обеспечению социальным жильем переселенцев : Vector News 01:16
- Порошенко подписал изменения в закон по обеспечению социальным жильем внутренне перемещенных лиц : ТСН.ua 01:13
- Порошенко подписал закон об условиях обеспечения соцжильем переселенцев : 112.ua 01:00
- Президент подписал закон по обеспечению жильем переселенцев : Зеркало недели. Украина 00:46
- Президент подписал закон по обеспечению жильем переселенцев : УкропNews.com 00:44
- Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев : Новое Время 00:40
- Порошенко подписал Закон по обеспечению социальным жильем переселенцев : Укринформ 00:32
- Порошенко подписал закон о постановке переселенцев на квартирный учет : Страна.ua 00:32
- Порошенко подписал закон об обеспечении соцжильем переселенцев : Dnepr.com 00:25
- Порошенко подписал закон об обеспечении людей с инвалидностью из числа переселенцев соцжильем : Center of Real Estate 00:21
- Порошенко подписал закон об обеспечении переселенцев социальным жильем : NewsOne 00:09