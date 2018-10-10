В Украине заявили, что Крым превращается в "сирийский полигон" (34)

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- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Взгляд.ua 14:15
- В Украине заявили, что Крым превращается в "сирийский полигон" : ДонПресс 13:27
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : IPress.ua 13:06
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Inpress.ua 12:43
- Россия использует Крым как базу для военных операций в Сирии, - Ельченко : Экономические новости 12:33
- Россия использует Крым для боевых операций в Сирии - Ельченко : Экономика.com.ua 12:29
- Россия использует Крым для боевых операций в Сирии - Ельченко : Vector News 12:16
- Милитаризация аннексированного Крыма угрожает всем - Украина в ООН : Вести.ua 12:15
- Россия сделала из Крыма "сирийский полигон": в Украине сделали важное заявление : Апостроф 11:45
- Украина заявила в ООН, что Россия размещает ядерное оружие в Крыму : Українські національні новини 11:33
- Украина заявила в ООН, что Россия размещает ядерное оружие в Крыму : ПрессОрг24 11:32
- Милитаризованный Россией Крым - угроза Европе, Африке, Ближнему Востоку - Ельченко : Черноморская безопасность 10:34
- Оккупанты используют Крым как базу для операций в Сирии, - Ельченко : DsNews 10:33
- Россия использует Крым для боевых операций в Сирии - Ельченко : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Гуру.ua 09:39
- Беспрецедентная милитаризация Крыма угрожает безопасности Южной Европы и Ближнего Востока - Ельченко : Хвиля 09:35
- Милитаризация Крыма является беспрецедентной, - Ельченко о том, как РФ использует полуостров для войны в Сирии : Еспресо TV 09:34
- "Прокормим еще и Одессу!" Россияне в ярости от заявлений Украины в ООН : ReplyUA.net 09:31
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : DailyUA 09:23
- "Милитаризация Крыма РФ будет иметь последствия для безопасности Южной Европы", - Владимир Ельченко в ООН : UATV 09:14
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Kramatorsk.info 09:07
- В ООН заявили о беспрецедентной милитаризации аннексированного Крыма : BlackSeaNews.net 07:31
- Оккупированный Россией Крым милитаризован до предела - Ельченко : Зеркало недели. Украина 05:16
- Ельченко: Уровень милитаризации РФ Крыма - беспрецедентный : Vector News 05:16
- Оккупированный Россией Крым милитаризован до предела - Ельченко : УкропNews.com 05:14
- Милитаризация Крыма РФ грозит последствиями в Северной Африке и на Ближнем Востоке - Ельченко : ТСН.ua 05:13
- Оккупированный Россией Крым милитаризован до предела - Ельченко : NewsMir.info 05:08
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Николаевские Известия 03:46
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Шиповник.ua 03:38
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : Сегодня.ua 03:11
- Украина в ООН вспомнила об оккупированном Крыме и предупредила о последствиях : Gazeta.ua 03:04
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : 112.ua 02:00
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации Крыма Россией : LB.ua 01:07
- Украина заявила в ООН о беспрецедентной милитаризации оккупантами Крыма : Vector News 00:16