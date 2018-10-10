В Украине заявили, что Крым превращается в "сирийский полигон" (34)

ДонПресс 2018.10.10 13:27

Иллюстративное фото из открытых источников Россия создала в Крыму базу для подготовки боевых операций в Сирии. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. По словам Ельченко это приводит к нежелательным последствиям для Южной Европы, Северной Африки и Близкого Востока. В заявлении постперед подчеркнул, что милитаризация Россией Крыма - беспрецедентна и обратил внимание на военную агрессию России в Азовском море.