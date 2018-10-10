Взрыв на российском НПЗ в Боснии: один погибший, девять раненых (33)

УП Європейська правда 2018.10.10 12:32

Среда, 10 октября 2018, 12:16 Число пострадавших в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в боснийском городе Брод возросло до 9 человек. Об этом сообщает Reuters. Пожарные потушили пожар, вспыхнувший после взрыва, незадолго до полуночи. Позже спасатели нашли внутри здания завода тело одного погибшего. Среди пострадавших четверо в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали восемь человек.