Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру координатора С14: есть пострадавшие (121)

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- Координатор С14 рассказал, кто мог бросить гранату в его квартиру -> : Вести.ua 13:45
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- Взрыв квартиры координатора С14 Мазура: в центре Киева начались столкновения, видео : Politeka 13:40
- Координатор С14: Граната запуталась в занавеску. Полиция расследует покушение : IPress.ua 13:36
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- В квартиру активиста С14 бросили гранату - нардеп : Begemot.media 13:15
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- В квартиру координатора С14 бросили гранату, есть раненый : IPress.ua 13:06
- Координатор С14 рассказал, кто мог бросить гранату в его квартиру : УНИАН 13:03
- Полиция расследует взрыв у координатора С14 как покушение на убийство : ТВі 12:51
- Покушение на убийство. Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 Сергея Мазура : Times.dn.ua 12:48
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- В квартире лидера C14 Сергея Мазура разорвалась граната : Главновости 12:37
- Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 Сергея Мазура : Новости Луганска 12:20
- Бросили в квартиру гранату: В Борисполе совершили покушение на активиста С14 Сергея Мазура : В Час Пик 12:15
- Координатор С14 Мазур рассказал подробности покушения на него : "Наша газета" (Луганск) 12:05
- Полиция расследует взрыв в квартире активиста Мазура как покушение на убийство : Укринформ 11:47
- Полиция расценивает взрыв у активиста С14 как покушение на убийство : Источник.info 11:46
- Полиция расследует взрыв в квартире активиста С14 как покушение на убийство : Гуру.ua 11:39
- Покушение на убийство. Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 Сергея Мазура : ОстроВ 11:39
- Координатор С14 Мазур рассказал подробности покушения на него : MIGnews.com.ua 11:38
- Кто такой Сергей Мазур, в чью квартиру бросили гранату : Телеканал новин "24" 11:30
- Взрыв на Киевщине: активист рассказал подробности ночного нападения (ФОТО) : Ракурс 11:28
- В квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили гранату : #Буквы 11:18
- Полиция расследует взрыв гранаты в квартире координатора С14 как покушение на убийство : Українські Новини 11:14
- Полиция расследует взрыв в квартире активиста С14 как покушение на убийство : Сегодня.ua 11:12
- Появились подробности покушения на координатора С14 : Bigmir)net Новости 11:08
- Мазур, в квартиру которого бросили гранату, заявляет, что его "старательно" искали неизвестные за несколько дней до инцидента : Интерфакс-Україна 11:06
- Координатор С14 Мазур заявил, что его "старательно искали" за несколько дней до инцидента с брошенной в его квартиру гранатой : Гордон 11:05
- Полиция: Взрыв в квартире активиста С14 - это покушение на убийство : Главное 11:05
- Полиция расследует взрыв в квартире активиста С14 как покушение на убийство : Еспресо TV 11:04
- Полиция: Взрыв в квартире активиста С14 - это покушение на убийство : Диванная Сотня 11:03
- В квартиру помощника нардепа Игоря Луценко бросили гранату - ФОТО : УРА-Информ 10:55
- Покушение на помощника нардепа: Мазур рассказал новые факты : УРА-Информ 10:55
- В БОРИСПОЛЕ БРОСИЛИ ГРАНАТУ В КВАРТИРУ ЧЛЕНА ГРУППИРОВКИ С14 : ТЕМА.in.ua 10:47
- Взрыв в квартире помощника депутата Луценко расследуют как покушение на убийство [фото] : Комсомольская Правда в Украине 10:46
- Полиция расследует взрыв в квартире координатора С14 как покушение на убийство : Електронні Вісті 10:45
- "Граната запуталась в занавесках": появились подробности взрыва в квартире координатора С14 : УкропNews.com 10:44
- Координатор С14: Отцу повезло, что граната запуталась в занавеске : ForUm 10:34
- "Граната запуталась в занавесках": появились подробности взрыва в квартире координатора С14 (фото) : УНИАН 10:33
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- В Борисполе бросили гранату в окно квартиры координатора организации С14 : Позиция 10:31
- Координатор С14: Граната запуталась в занавеске. Полиция расследует покушение : Vector News 10:16
- Взрыв в квартире координатора С14 квалифицирован как покушение на убийство : Глобус Одессы 10:16
- Взрыв в квартире координатора С14 квалифицирован как покушение на убийство -> : Вести.ua 10:15
- Полиция расследует взрыв в квартире координатора С14 как покушение на убийство : УкропNews.com 10:15
- "Граната запуталась в занавесках": координатор С14 прокомментировал нападение на свой дом (4 фото) : ТСН.ua 10:13
- В Борисполе отец координатора С14 пострадал от гранаты : ДнепрCity.net 10:07
- В квартиру помощника нардепа Игоря Луценко бросили взрывное устройство : Интерфакс-Україна 10:06
- В квартиру известного украинского национал-радикала бросили гранату : 7ya-media.com 10:06
- Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру координатора С14: есть пострадавшие : "Наша газета" (Луганск) 10:05
- Стали известны подробности происшедшего в квартире координатора С14 : From-UA.com 10:04
- Взрыв в квартире координатора С14 квалифицировали как покушение на убийство : ForUm 10:04
- Под Киевом в квартиру координатора С14 бросили взрывчатку, пострадал человек, - ФОТО : 44.ua 10:04
- Взрыв в квартире Сергея Мазура: полиция расследует покушение на убийство координатора С14 : 44.ua 10:04
- Полиция расследует взрыв в квартире координатора С14 как покушение на убийство (фото) : УНИАН 10:03
- Нападение на квартиру координатора С14: полиция квалифицировала дело как покушение на убийство : Телеканал новин "24" 10:00
- Нападение с гранатой на помощника нардепа Игоря Луценко полиция квалифицировала как покушение на убийство : 112.ua 10:00
- "Меня старательно искали": Мазур озвучил новые данные о взрыве гранаты в квартире (фото 18+) : Телеканал новин "24" 10:00
- В квартиру координатора С14 бросили гранату: ранен его отец (фото) : КиевВласть.com.ua 09:49
- В квартиру помощника нардепа бросили гранату : Телеграф.com.ua 09:43
- В Борисполе отец координатора С14 пострадал от гранаты : Hronika.info 09:40
- В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство : Гуру.ua 09:39
- Полиция расследует взрыв в квартире координатора С14 как покушение на убийство : NewsOne 09:38
- Полиция расследует покушение на убийство координатора С14 : Bigmir)net Новости 09:38
- В квартиру лидера праворадикалов С14 Мазура бросили гранату : ICTV Факти 09:36
- Полиция расследует взрыв в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство : Гордон 09:35
- В квартиру координатора С14 бросили гранату, есть пострадавшие, ФОТО : Комментарии.UA 09:32
- В Борисполе забросили гранату в квартиру координатора С14 : ОРД 09:18
- Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 09:15
- В Киевской области неизвестные бросили взрывное устройство в окно квартиры : РБК-Україна 09:11
- Нападение на квартиру координатора С14: выяснились новые детали : Сегодня.ua 09:11
- Полиция расследует покушение на убийство координатора С14 : NewsMir.info 09:08
- Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру координатора С14: есть пострадавшие : MIGnews.com.ua 09:08
- В квартиру координатора С14 бросили гранату : Vgorode.ua 09:03
- Координатор С14 сообщил подробности взрыва гранаты в его квартире : DsNews 09:03
- В Квартиру координатора С14 бросили гранату : Только правда 08:45
- В дом активиста С14 неизвестные бросили гранату : ТСН.ua 08:43
- В квартиру активиста С14 бросили гранату : Шиповник.ua 08:38
- Забросили гранату: Активиста Мазура в квартире не было : Інформатор.news 08:36
- В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство : ForUm 08:34
- В Борисполе бросили гранату в квартиру члена группировки С14 : Досье 08:27
- В квартиру активиста С14 бросили гранату (ФОТО) : Паноптикон 08:19
- В квартиру координатора С14 Мазура бросили взрывное устройство, ранен его отец : Народный Корреспондент 08:10
- В квартиру координатора С14 Сергея Мазура кинули гранату, пострадал отец : News24UA 08:08
- В Борисполе активисту C14 забросили гранату в квартиру: пострадал отец (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 08:05
- Нападение на квартиру координатора С14: Мазур рассказал новые детали : Телеканал новин "24" 08:00
- В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненый : Українські національні новини 07:48
- В квартиру координатора С14 бросили гранату, ранен его отец : the Бабель 07:47
- В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненый : ПрессОрг24 07:47
- В квартиру координатора С14 бросили взрывное устройство, есть раненный : Gazeta.ua 07:35
- В Квартиру координатора С14 бросили гранату : Фокус 07:34
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