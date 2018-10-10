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Неизвестный бросил взрывное устройство в квартиру координатора С14: есть пострадавшие (121)

MIGnews.com.ua 2018.10.10 09:08
MIGnews.com.ua В ночь на среду, 10 октября, в квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко на своей странице в Facebook. "Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура Serj Mazur по организации Сич было брошено взрывное устройство. Пострадал отец Сергея.
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