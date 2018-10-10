МВФ улучшил прогноз госдолга Украины (37)

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- МВФ улучшил прогноз госдолга Украины : Контракты.ua 13:37
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- МВФ улучшил прогноз по долгам Украины : From-UA.com 13:04
- МВФ ожидает сокращения госдолга Украины : Hronika.info 12:40
- МВФ прогнозирует уменьшение госдолга Украины до 53% ВВП за 5 лет : Соцпортал 12:40
- В МВФ озвучили прогноз для Украины по долгам на пять лет : MIGnews.com.ua 12:08
- Международный валютный фонд дал пятилетний прогноз по долгам Украины : Аргументы и Факты Украина 12:08
- МВФ дал пятилетний прогноз по долгам Украины : Версии.com 11:58
- МВФ дал пятилетний прогноз по долгам Украины : Личный счет 11:55
- МВФ прогнозирует снижение госдолга Украины в пятилетней перспективе : UaProm 11:52
- МВФ ожидает сокращения госдолга Украины : Слово і Діло 11:42
- МВФ улучшил прогноз госдолга Украины : Новое Время Бизнес 11:39
- МВФ прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины : Хвиля 11:36
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- МВФ ожидает снижение уровня госдолга Украины до 53% ВВП : Капитал 11:19
- МВФ прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины на ближайшие два года : УкропNews.com 11:15
- МВФ дал пятилетний прогноз по долгам Украины : Arena.press 11:11
- МВФ прогнозирует уменьшение госдолга Украины до 53% ВВП за 5 лет : Еспресо TV 11:04
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- МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП : Українські реалії 10:54
- МВФ предрекает Украине сокращение госдолга : ТЕМА.in.ua 10:47
- МВФ прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины на ближайшие два года : Зеркало недели. Украина 10:46
- МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП : Интерфакс-Україна 10:36
- МВФ прогнозирует снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года : Fixygen 10:34
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- МВФ ожидает снижения госдолга Украины до 53% от ВВП : Минпром 09:38
- МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП : Business Information Network 09:31
- МВФ предрекает Украине значительное сокращение государственного долга : DsNews 09:03
- МВФ прогнозирует значительное сокращение госдолга Украины в течение 5-ти лет : Begemot.media 08:15
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