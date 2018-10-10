МВФ улучшил прогноз госдолга Украины (37)

Контракты.ua 2018.10.10 13:37

Международный валютный фонд прогнозирует снижение уровня совокупного государственного и гарантированного долга Украины до 53% ВВП к концу 2023 года. Соответствующий прогноз приведен в докладе организации Fiscal monitor, передает "Интерфакс-Украина". По расчетам МВФ, в 2018 году госдолг страны составит 70,5% ВВП, в будущем году - 68,8% ВВП, в 2020 году - 64,4% ВВП, в 2021 году - 60,4% ВВП, в 2022 году - 56,4%.