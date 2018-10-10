Польша хочет, чтобы Украина и Грузия стали частью ЕС, - Дуда (35)

УкропNews.com 2018.10.10 08:45

, .Двери для Украины, Грузии и стран Балканского полуострова относительно членства в ЕС должны оставаться открытыми. Как информирует УКРОПНЬЮС со ссылкой на "Укринформ", об этом во время выступления в университете Цюриха (Швейцария) заявил президент Польши Анджей Дуда, информирует РАР. "Польша от начала членства в ЕС активно поддерживала действия по сближению восточных соседей к ЕС и Западу, особенно Украины, Грузии и Западных