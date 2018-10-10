На судне с пробоиной у берегов Крыма 11 членов экипажа, 10 из них - из Украины (49)

- В Керченском проливе сухогруз с украинскими моряками на борту получил пробоину : Vgorode.ua 14:05
- У берегов Крыма получил пробоину африканский сухогруз, в экипаже которого 10 украинцев : Укринформ 14:03
- У берегов Крыма Росморречфлот помогает украинской команде спасать сухогруз : 2000.ua 14:00
- У берегов Крыма получило пробоину судно с украинским экипажем - СМИ : ТВі 13:51
- ЧП с украинцами произошло у Керченского моста - первые подробности : Публичные люди 13:21
- В Азовском море сухогруз с украинцами на борту получил пробоину : Мариупольские новости 12:57
- У берегов Крыма получил пробоину сухогруз с украинцами на борту : Kherson.life 12:51
- Спасательная операция с сухогруза не проводится, - Росморречфлот : Керчь.ФМ 12:50
- С поврежденного сухогруза эвакуировали семь человек,- источник : Керчь.ФМ 12:50
- В Керченском проливе сухогруз получил пробоину и сел на мель : Керчь.ФМ 12:50
- Африканский сухогруз сел на мель у побережья Крыма : Kafanews 12:47
- У берегов Крыма тонет сухогруз с украинским экипажем - капитан отказался от помощи : Известия в Украине 12:46
- В Азовском море сухогруз с украинцами на борту получил пробоину: начата спасательная операция : Инфолайн 12:42
- Судно с украинцами настигла беда в Керченской протоке : Инфолайн 12:42
- Возле Крыма африканский сухогруз с украинцами на борту получил пробоину - РосСМИ : Bigmir)net Новости 12:38
- В Керченском проливе поврежден сухогруз с украинцами, следовавший в Турцию : Еспресо TV 12:34
- ЧП в Керченском проливе: сухогруз с украинцами на борту получил пробоину : From-UA.com 12:34
- На борту было 10 украинцев: в Керченском проливе произошло ЧП : РИА Мелитополь 12:32
- У берегов оккупированного Крыма спасают судно с украинцами на борту: подробности : Телеканал новин "24" 12:31
- У Керченского пролива терпит бедствие сухогруз с украинцами : Винница Реал 12:30
- РосСМИ сообщили об аварии грузового судна с украинским экипажем вблизи Крыма : Ракурс 12:28
- В Азовском море сухогруз с украинцами на борту получил пробоину: начата спасательная операция : Українські національні новини 12:18
- В Азовском море сухогруз с украинцами на борту получил пробоину: начата спасательная операция : ПрессОрг24 12:17
- У Керченского моста произошло ЧП с украинцами: первые подробности и карта : Апостроф 12:15
- У берегов Крыма получил пробоину сухогруз с 10 гражданами Украины на борту : Таймер Одесса 12:13
- В Керченском проливе получил пробоину сухогруз с украинским экипажем : LB.ua 12:07
- В Крыму терпит бедствие сухогруз с украинским экипажем : Комментарии.UA 12:02
- На борту было 10 украинцев: в Керченском проливе произошло ЧП : Вести-UA 11:58
- У берегов Крыма сухогруз получил пробоину. На борту - 10 украинцев : the Бабель 11:47
- При входе в Керченский пролив получил повреждения африканский сухогруз с украинским экипажем : FaceNews 11:46
- Судно с украинцами настигла беда в Керченской протоке : Znaj.ua 11:46
- Сухогруз с украинцами на борту терпит бедствие при входе в Керченский пролив : Iнше ТВ 11:44
- У берегов Крыма судно с украинскими моряками получило пробоину : NewsOne 11:39
- К Крыму буксируют аварийный африканский сухогруз : Свежая газета 11:35
- У берегов Крыма судно с украинцами на борту получило пробоину - СМИ : ГолосUA 11:35
- Сухогруз с украинцами на борту получил пробоину неподалеку от Крыма : ReplyUA.net 11:31
- У берегов Крыма потерпел крушение грузовой корабль с украинским экипажем : Комсомольская Правда в Украине 11:31
- Судно с украинскими моряками попало в аварию во время прохождения Керченским проливом : ТСН.ua 11:14
- На судне с пробоиной у берегов Крыма 11 членов экипажа, 10 из них - из Украины : ATR.ua 11:12
- У берегов Крыма сухогруз получил трещину : NewsMir.info 11:09
- В Керченском проливе произошло ЧП с украинцами : Інформатор.news 11:06
- Африканский сухогруз c украинскими моряками получил повреждение при входе в Керченский пролив : Интерфакс-Україна 11:06
- В Керченском проливе произошло ЧП с украинцами : Обозреватель 11:02
- Экипаж у пробитого в водах Крыма сухогруза оказался украинским : УкрОП.org 10:54
- Африканский сухогруз сел на мель у берегов Крыма : Kafanews 10:47
- У берегов Крыма получил пробоину сухогруз с украинцами на борту : Страна.ua 10:47
- Судно с украинским экипажем на борту терпит бедствие в Азовском море : Realist.online 10:30
- В районе порта Кавказ в Крыму сухогруз с украинским экипажем получил пробоину, - СМИ : 112.ua 10:30
- В Керченском проливе сухогруз с пробоиной выбросило на мель : BlackSeaNews.net 09:31