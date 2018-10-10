На судне с пробоиной у берегов Крыма 11 членов экипажа, 10 из них - из Украины (49)

ATR.ua 2018.10.10 11:12

10 октября 2018 10:46 Сухогруз "Нила" под флагом Того получил пробоину в Азовском море в районе Керченского пролива в оккупированном Крыму, спасательная операция пока не проводится по решению капитана судна. Об этом в среду, 10 октября, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Всего на борту судна 11 членов экипажа - один из Азербайджана, 10 - из Украины.