"Первый раз слышу". У Путина отреагировали на громкое заявление Пушилина (85)

Луганский Радар 2018.10.10 17:56

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль продолжит оказывать "гуманитарную помощь" ОРДО. В то же время, он не смог ответить на вопрос, кто поднимет зарплаты жителям оккупированных территорий. Об этом сообщают российские СМИ, пишет ДонПресс Напомним, сегодня врио главаря ОРДО Денис Пушилин заявил о том, что получил от помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова "гарантии