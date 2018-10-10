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ВСУ "зачистили" поселок на Донбассе (видео) (82)

Подробности.ua 2018.10.10 11:10
по материалам: Подробности автор: Владимир Лысенков В "серой зоне" провели спецоперацию. Кадр: facebook.com/pressjfo.news Армия Украины на Донбассе заняла один из населенных пунктов Волновахского района, расположенного в "серой" зоне. Село, в котором до войны проживало 80 человек, в течение четырех лет войны оставалось пустым, информирует пресс-служба штаба ООС в Facebook. Сообщается, что мирные жители покинули поселение из-за того, что оккупанты,
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