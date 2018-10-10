Укрзализныця упростит поиск дефицитных билетов (30)

Минфин 2018.10.10 12:38

В Укрзализныце разрабатывают систему, которая поможет пассажирам купить билет на поезд. Об этом сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ Александр Красноштан, пишет delo. Фото: 5.ua Как сообщается, суть в том, что клиент может зарегистрироваться в waiting list, выбрать поезд, на который билеты уже раскуплены или забронированы. Если в продаже появится свободный билет, пассажиру в этой системе придет