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Новинский "забыл" указать в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллиона, - НАЗК

Новинский "забыл" указать в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллиона, - НАЗК (44)

Інформатор.news 2018.10.10 16:06
Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки декларации народного депутата Вадима Новинского направило обоснованные выводы НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба агентства, - пишет Укринформ. "Установлено, что Вадим Новинский не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, находящихся в его
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