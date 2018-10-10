Новинский "забыл" указать в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллиона, - НАЗК (44)

- В декларациях Новинского нашли признаки нарушений на 8,6 млн грн., - НАПК : Iнше ТВ 19:43
- Нардеп Новинский не указал в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллионов - НАЗК : НикВести 19:10
- НАПК обнаружило у Новинского четыре незадекларированные компании : RUpor.info 18:41
- Нардеп Новинский не указал в декларациях активы на 8,6 млн гривен, - НАПК : #Буквы 18:18
- Народный депутат Новинский в декларации скрыл четыре компании, которыми владеет - НАПК : Times.dn.ua 17:48
- НАПК нашло в декларациях Новинского недостоверные данные о стоимости акций и недвижимости : УкропNews.com 17:45
- Новинский наврал в декларации на 8,6 млн гривен : Досье 17:27
- НАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компании : Политолог.net 17:23
- Новинский утаил 8,6 миллиона в декларации : ОРД 17:18
- Новинский "забыл" задекларировать акции и недвижимость на 8,6 миллионов : Без Табу 17:16
- НАПК нашло в декларациях Новинского недостоверные данные о стоимости акций и недвижимости : Електронні Вісті 17:15
- НАПК нашло у Новинского незадекларированные акции в четырех компаниях : Николаевский центр журналистских расследований 17:10
- НАПК нашло незадекларированные акции Новинского на 4 фирмы : Контракты.ua 17:07
- НАБУ просят проверить декларацию Новинского : Антикоррупционный портал job-sbu.org 16:47
- Народный депутат Новинский в декларации скрыл четыре компании, которыми владеет - НАПК : ОстроВ 16:39
- НАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компании : Kramatorsk.info 16:37
- У Новинского нашли незадекларированные акции и недвижимость, - НАПК : Фокус 16:34
- НАПК выявило нарушения в декларации нардепа Новинского и еще двух чиновников : Еспресо TV 16:34
- НАПК нашло незадекларированные акции Новинского на 4 фирмы : FM-TV 16:34
- НАПК нашло в декларациях Новинского недостоверные данные о стоимости акций и недвижимости : УНИАН 16:33
- В декларациях Новинского выявили уголовное нарушение: дело передали в НАБУ : Дело.ua 16:32
- НАПК выявило в декларации нардепа Новинского признаки уголовного правонарушения : Ракурс 16:28
- НАПК нашло у Новинского незадекларированные акции и недвижимость : Новое Время 16:10
- Новинский "забыл" указать в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллиона, - НАЗК : Інформатор.news 16:06
- НАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компании : Четверта Влада 16:05
- НАПК нашло нарушения в декларации Новинского на 8 миллионов : ForUm 16:04
- НАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компании : LB.ua 15:37
- Новинский "забыл" указать в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллиона - НАЗК : Укринформ 15:33
- Вадим Новинский не указал в декларации восемь миллионов : Петр и Мазепа 15:21
- НАПК выявило декларирование недостоверной информации Вадимом Новинским : Олигарх Медиа 15:17
- НАПК заявило в НАБУ на Новинского : Власти.нет 15:15
- НАПК наконец подало представление в НАБУ на Вадима Новинского : Укрудпром 15:14
- НАПК направило в НАБУ выводы о правонарушениях в декларации Новинского : Телеграф.com.ua 15:13
- НАЗК нашло нарушение в декларации Новинского и направило вывод в НАБУ : 368.media 15:04
- НАПК заявило в НАБУ на Новинского : Українські національні новини 15:03
- НАПК нашло у Новинского четыре незадекларированные компании : DsNews 15:03
- НАПК заявило в НАБУ на Новинского : ПрессОрг24 15:02
- Более полусотни чиновников умышленно не заполняют декларацию - НАПК : ТВі 14:51
- НАПК нашло нарушение в декларации Новинского, направило вывод в НАБУ : Слово і Діло 14:42
- НАПК направило НАБУ выводы о правонарушениях в декларациях нардепа Новинского, мариупольского депутата и чиновника Нацполиции : Интерфакс-Україна 14:36
- НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в декларациях трех чиновников : РБК-Україна 14:11
- НАПК уличило 55 должностных лиц в умышленном непредоставлении деклараций : From-UA.com 12:34
- НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредоставлении деклараций : Українські національні новини 11:18
- НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредоставлении деклараций : ПрессОрг24 11:17