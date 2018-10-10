Новинский "забыл" указать в декларациях акции и недвижимость на 8,6 миллиона, - НАЗК (44)

Інформатор.news 2018.10.10 16:06

Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам проверки декларации народного депутата Вадима Новинского направило обоснованные выводы НАБУ. Об этом сообщает пресс-служба агентства, - пишет Укринформ. "Установлено, что Вадим Новинский не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости таких объектов декларирования: принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, находящихся в его