BlaBlaCar в Украине станет платным (47)

Шиповник.ua 2018.10.10 14:38

Крупнейший в мире райдшеринговий сервис BlaBlaCar начинает процесс монетизации в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Так, с ноября этого года сервис пассажиры смогут выбрать один из вариантов платного доступа: в день или в месяц. Пассажирам будет доступен небольшой бесплатный период, после чего потребуется выбрать один из двух вариантов доступа: на 1 день за 49 гривен или на 1 месяц за 59 гривен.