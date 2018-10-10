Глава исполкома СНГ заявил, что Украина отказалась от наблюдателей Содружества на выборах президента (32)

Гордон 2018.10.10 12:35

По словам исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, исполком получил "официальное уведомление от соответствующих структур Украины", что Киев не будет приглашать наблюдателей от СНГ на выборы президента в 2019 году. Сегодня 12.07 | Сергей Лебедев сообщил об "официальном уведомлении", что Киев не пригласит наблюдателей от СНГ на президентских выборах, которые пройдут в 2019 году Фото: ЕРА