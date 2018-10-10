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Фокус: Украина

Wizz Air меняет политику провоза ручной клади (43)

Капитал 2018.10.10 14:18
Wizz Air с 1 ноября 2018 года изменит политику бесплатного провоза ручной клади, уменьшив габариты вещей, перевозка которых включена в билет. Об этом сообщает avianews.com. Новая политика предусматривает, что пассажиры, не купившие приоритетную посадку, смогут взять на борт только небольшой предмет с габаритами до 40х30х20см. В случае, если путешественник возьмет с собой сумку большего размера, ее необходимо будет за деньги сдавать в багаж.
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