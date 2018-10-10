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Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны, она получила статус подозреваемого - Луценко (42)

Интерфакс-Україна 2018.10.10 13:36
1 мин читать Экс-"прокурору" оккупированного Крыма, а ныне депутату Государственной Думы РФ Натальи Поклонской подписано подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "Сегодня статус подозреваемой получила Наталия Поклонская, в отношение которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что пребывая на должности так называемого "прокурора" Республики Крым, она
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