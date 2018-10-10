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Фокус: Украина

Луценко обещает "резонансные действия" по Фирташу (47)

UA1.com.ua 2018.10.10 16:14
Речь идет, как утверждает глава ГПУ, о подозрениях и аресте имущества олигарха. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал проведение в ближайшее время "резонансных действий" в отношении украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент интернет-издания UA1. "У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов и компаний
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