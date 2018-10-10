"Нафтогаз" зачислил плату "Газпрома" за транзит в счет долга по арбитражу (83)

UaProm 2018.10.10 17:52

"Нафтогаз" удержал $9 млн средств "Газпрома" в счет оплаты долга по арбитражному решению, сообщает пресс-служба НАК Сегодня "Нафтогаз" направил "Газпрому" заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года. В НАК напомнили, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж