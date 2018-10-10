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Фокус: Украина

Семьям военнослужащих, умерших от ран после увольнения со службы, выплатят пособие (36)

Весь Харьков 2018.10.10 18:09
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защиты военнослужащих". Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, реализация закона позволит усилить социальную защиту членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества и позволит предоставить им объем
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