Оккупанты обстреляли из минометов 120-го калибра позиции ВСУ вблизи Травневого (2)

UATV 2018.10.10 19:14

Двое украинских бойцов погибли при исполнении боевого задания Фото UATV Сегодня, 10 октября, с 7 до 18 часов боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединске. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Российские оккупационные войска дважды применяли вооружение, запрещенное