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Фокус: Украина

Оккупанты обстреляли из минометов 120-го калибра позиции ВСУ вблизи Травневого

Оккупанты обстреляли из минометов 120-го калибра позиции ВСУ вблизи Травневого (2)

UATV 2018.10.10 19:14
Двое украинских бойцов погибли при исполнении боевого задания Фото UATV Сегодня, 10 октября, с 7 до 18 часов боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединске. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Российские оккупационные войска дважды применяли вооружение, запрещенное
МИНОМЕТ, КАЛИБР, ПУЛЕМЕТ, ДОНБАСС, ОГОНЬ, ГРАНАТОМЕТ, Украина, Крым, Россия, Луганск, Минск, Донецк
2018.10.11 (2)

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