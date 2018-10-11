Оккупанты обстреляли из минометов 120-го калибра позиции ВСУ вблизи Травневого (2)

UATV 2018.10.10 19:14
Двое украинских бойцов погибли при исполнении боевого задания
Фото UATV
Сегодня, 10 октября, с 7 до 18 часов боевики вели прицельный огонь из
гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям
Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское,
Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединске.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российские оккупационные войска дважды применяли вооружение, запрещенное
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