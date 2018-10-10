Бабье лето - в разгаре: Синоптики дали прогноз на 11 октября (2)

Корупція Інфо 2018.10.10 21:53
Погода в Украине в четверг, 11 октября, днем будет солнечной и теплой, зато
ночи будут холодными. Причина тому - антициклон "Виктор".
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, также будут наблюдаться "типичные друзья осени и особенно
антициклонов - туманы и дымки".
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