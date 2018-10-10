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Бабье лето - в разгаре: Синоптики дали прогноз на 11 октября

Бабье лето - в разгаре: Синоптики дали прогноз на 11 октября (2)

Корупція Інфо 2018.10.10 21:53
Погода в Украине в четверг, 11 октября, днем будет солнечной и теплой, зато ночи будут холодными. Причина тому - антициклон "Виктор". Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, также будут наблюдаться "типичные друзья осени и особенно антициклонов - туманы и дымки". Популярное: Массовые проверки и огромные штрафы: как будут наказывать украинцев уже с октября
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2018.10.11 (2)

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