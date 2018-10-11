Вселенский Патриархат объявит о Томосе для Украины: названа дата (9)

Антикор.com.ua 2018.10.11 00:10

Вселенский Патриархат объявит о Томосе для Украины: названа дата Вселенский Патриархат готовится 11 октября объявить решение относительно автокефалии для Украины. "Завтра будет решение по украинскому вопросу и завтра будет официальный пресс-релиз по данной теме", - передает ТСН. Отмечается, что состоянием на 10 октября заседание Синода Вселенского патриархата уже завершено. Примечательно, что еще вечером во вторник, 9 октября, Георгий Тука и Игорь