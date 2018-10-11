Вселенский Патриархат объявит о Томосе для Украины: названа дата (9)

2018.10.11 (9)2018.10.10 (301) →
- Решение о Томосе об автокефалии для Украины отложили, - митрополит Австрийский : РБК-Україна 01:11
- Мы живем в исторический момент, - Митрополит Гальский о Томосе для Украины : Телеканал новин "24" 01:00
- Томос для УПЦ: у Филарета прокомментировали новость о получении автокефалии : K-stenke.com 00:55
- Решение по поводу Томоса должны объявить 11 октября : Газета День 00:25
- Томос для Украины: комментарий представителей Вселенского патриархата : Vector News 00:16
- Вселенский Патриархат объявит о Томосе для Украины: названа дата : Антикор.com.ua 00:10
- Пока без Томоса: второй день Синода Вселенского Патриархата закончился : Главред 00:05
- Вселенский Патриархат объявит о Томосе для Украины: названа дата : Обозреватель 00:02
- Названа дата объявления решения по Томосу для Украины : FaceNews 00:01