В Индонезии прекращают поисковую операцию после землетрясения и цунами, несмотря на тысячи пропавших без вести (43)

ТСН.ua 2018.10.11 12:14

В Индонезии на острове Сулавеси, которое пострадало от мощного землетрясения и спровоцированного им цунами, прекращают поисковую операцию, несмотря на тысячи пропавших без вести лиц. Об этом агентству AFP рассказал руководитель спасательной миссии в городе Палу, которое пострадало больше всего, Бамбанг Сурио. "Поисковая и спасательная операция в отношении жертв закончится в четверг в полдень", - заявил он.

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