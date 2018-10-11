В Индонезии прекращают поисковую операцию после землетрясения и цунами, несмотря на тысячи пропавших без вести (43)

2018.10.11 (43)2018.10.10 (7) →
- В Индонезии считают жертв очередного землетрясения : Trust.UA 12:50
- У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия мощных землетрясений : Vector News 12:16
- В Индонезии прекращают поисковую операцию после землетрясения и цунами, несмотря на тысячи пропавших без вести : ТСН.ua 12:14
- Индонезию снова сотрясало землетрясение магнитудой в 6,4 : Украина по-арабски 12:11
- В Индонезии произошло новое землетрясение : Народный Корреспондент 12:10
- В Индонезии произошло новое землетрясение, есть жертвы : Мой Город N 12:04
- Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тысячи человек : УНИАН 11:47
- Индонезийский остров сотрясло мощное землетрясение, есть жертвы : Hronika.info 10:40
- В Индонезии три человека погибли в результате землетрясения : Гордон 10:35
- На Индонезию обрушилось новое землетрясение: есть первые жертвы : Realist.online 10:30
- В Индонезии завтра прекратят поиски пяти тысяч жертв шестиметрового цунами : Зеркало недели. Украина 10:16
- В Индонезии завтра прекратят поиски пяти тысяч жертв шестиметрового цунами : УкропNews.com 10:15
- У берегов Индонезии произошло новое землетрясение: погибло трое человек : "Наша газета" (Луганск) 10:05
- В Индонезии вновь произошло землетрясение, три человека погибли : УРА-Информ 09:55
- В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение: есть погибшие : Гуру.ua 09:39
- В Индонезии произошло новое мощное землетрясение, есть погибшие и раненые : Телеграф.com.ua 09:13
- В Индонезии новое землетрясение, есть жертвы : Слово і Діло 09:12
- В Индонезии произошло очередное землетрясение: погибли люди : РепортерUA 09:11
- У берегов Индонезии произошло новое землетрясение: погибло трое человек : MIGnews.com.ua 09:08
- В Индонезии произошло новое землетрясение: есть жертвы : ЛІГАБізнесІнформ 09:07
- Новое землетрясение в Индонезии: известно о семи пострадавших : #Буквы 08:18
- В Индонезии произошло новое мощное землетрясение: есть погибшие : Телеканал новин "24" 08:00
- В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека : Инфолайн 07:42
- Новое землетрясение в Индонезии: погибли 3 человека : Позиция 07:30
- В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека : ПрессОрг24 07:17
- Землетрясение на Бали: власти Индонезии сообщили о 3 погибших [фото] : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение: есть погибшие : Сегодня.ua 07:12
- Стихия, которая унесла более двух тысяч жизней, нанесла новый удар по Индонезии : Politeka 07:10
- В Индонезии произошло еще одно мощное землетрясение, есть жертвы : NewsOne 07:09
- В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека : Українські національні новини 07:03
- Без Нибиру вряд ли обошлось: новое мощное землетрясение в Индонезии убило трех людей : Факты 05:32
- В Индонезии новое землетрясение: Погибли 3 человека : 112.ua 05:30
- В Индонезии новое землетрясение, есть погибшие : Vector News 05:15
- В Индонезии произошло новое землетрясение, есть жертвы : РБК-Україна 05:11
- У острова Ява произошло землетрясение, есть жертвы : Arena.press 05:11
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии : Українські національні новини 04:48
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии : ПрессОрг24 04:47
- Новое землетрясение в Индонезии: в результате сильных толчков вблизи Бали есть погибшие : ТСН.ua 04:43
- При землетрясении у индонезийского острова Ява погибли три человека : Новое Время 04:39
- У острова Ява произошло землетрясение, есть жертвы : Bigmir)net Новости 04:08
- У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошла серия мощных землетрясений : Новое Время 03:39
- В Тихом океане зафиксировали еще одно мощное землетрясение : Hronika.info 02:40
- Мощное землетрясение вновь всколыхнуло Индонезию : Vector News 02:16