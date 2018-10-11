Авария на Байконуре: В России уверяют, что с припасами на МКС проблем нет (166)

DsNews 2018.10.11 15:03

Несостоявшийся запуск ракеты "Союз" к МКС не окажет негативного влияния на количество запасов и воды на станции Об этом сообщил ТАСС источник на космодроме Байконур, передает "ДС". "На станции достаточно запасов продовольствия и воды, авария "Союза" никак на работу экипажа станции не повлияет", - сказал собеседник агентства. Напомним, в четверг, 11 октября, во время запуска "Союза" к МКС отказали