Авария ракеты Союз: СМИ узнали возможную причину (63)

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- Россия прекратит пилотируемые запуски ракет до выяснения причин аварии "Союза" : Крым.Реалии RFE/RL 15:53
- "Наверное, святая вода просроченная была": реакция соцсетей на аварию российской ракеты "Союз". ФОТО : УкропNews.com 15:45
- Россия прекращает пилотируемые пуски из-за аварии Союза : Новое Время 15:40
- У российского космического корабля случилась серьезная авария при взлете с Байконура. Появилось видео : Фраза.ua 15:35
- Плохо закрепили: названа возможная причина поломки "Союза" : Факты 15:32
- Авария при запуске российской ракеты "Союз": все подробности : Realist.online 15:30
- Плохо освятили: аварию российской ракеты "Союз" едко высмеяли : PRportal 15:27
- В аварии "Союза" обвинили священника, который неправильно освящал : Власти.нет 15:15
- Провальный запуск ракеты "Союз": стало известно о состоянии здоровья космонавтов : УкропNews.com 15:15
- Появились подробности аварии при запуске Союза : Arena.press 15:11
- Авария ракеты Союз: СМИ узнали возможную причину : Новое Время 15:11
- Причины аварии корабля "Союз МС-10" будут тщательно расследованы - NASA : Гордон 15:05
- Названа возможная причина аварии российской ракеты "Союз" : Четверта Влада 15:04
- Видео Роскосмос экстренно прервал трансляцию аварии "Союза" : Фокус 15:04
- Стали известны последствия аварии "Союза" : УкропNews.com 14:45
- "Роскосмос" опубликовал видео провального запуска ракеты "Союз" : ТСН.ua 14:43
- После аварии "Союза" космонавты чувствуют себя "не вполне хорошо" : Диванная Сотня 14:33
- Появилось видео момента аварии российской ракеты Союз : InfoResist.org 14:31
- Она устала: стали известны последствия аварии ракеты "Союз" : Политолог.net 14:23
- Российская ракета "Союз" не смогла доставить астронавтов на МКС : OstanniPodii.com 14:19
- Провальный запуск ракеты "Союз": стало известно о состоянии здоровья космонавтов : УНИАН 14:18
- Капсула с астронавтами США и России экстренно приземлилась на Байконуре : Зеркало недели. Украина 14:15
- Названа возможная причина аварии российского "Союза" : УкропNews.com 14:15
- Стали известны последствия аварии "Союза" : Інформатор.news 14:06
- Авария "Союза-ФГ": сообщили состояние космонавтов : Gazeta.ua 14:05
- После аварии "Союза" космонавты чувствуют себя "не вполне хорошо" : Главное 14:05
- У Путина поспешили отчитаться об "успешном" запуске ракеты "Союз": фото : Апостроф 14:00
- Русские опять не долетели: Хотели в космос - получилось в Казахстан : УкрОП.org 13:55
- Стали известны последствия аварии "Союза" : УНИАН 13:48
- Россия прекращает космические старты до выяснения причин аварии с "Союзом" : Страна.ua 13:47
- Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз" : УкропNews.com 13:45
- Названа возможная причина аварии российского "Союза" : Електронні Вісті 13:45
- После аварии "Союза" в России приостановили все пилотируемые пуски - СМИ : УкропNews.com 13:45
- В России произошел неудачный запуск космического корабля "Союз МС-10" : Информационное Сопротивление 13:42
- Россия не смогла отправить американского астронавта в космос на МКС : RUpor.info 13:41
- Авария российской ракеты "Союз": озвучена возможная причина ЧП : Обозреватель 13:32
- После аварии "Союза" в России приостановили все пилотируемые пуски - СМИ : УНИАН 13:18
- Названа возможная причина аварии российского "Союза" : УНИАН 13:18
- Запуск российской ракеты "Союз" снова провалился: произошло аварийное отключение двигателей : УкропNews.com 13:16
- На ракете "Союз" после старта аварийно отключились двигатели : NewsMir.info 13:16
- Во время запуска российской ракеты "Союз" произошла авария : УкропNews.com 13:16
- СМИ назвали вероятную причину провального запуска ракеты "Союз" : ТСН.ua 13:14
- На ракете "Союз" после старта аварийно отключились двигатели : NewsMir.info 13:09
- На Байконуре произошла авария во время запуска ракеты "Союз" : NewsOne 13:09
- Космонавты совершили аварийную посадку из-за неисправности российской ракеты "Союз" : Еспресо TV 13:04
- Запуск российской ракеты "Союз" снова провалился: произошло аварийное отключение двигателей : УНИАН 13:03
- При запуске ракеты "Союз" произошла авария : Українські національні новини 13:03
- ЧП по пути к МКС: российский "Союз" с 2 космонавтами США и РФ на борту терпит крушение - подробности : Dialog.ua 13:02
- При запуске ракеты "Союз" произошла авария : ПрессОрг24 13:02
- Авария российской ракеты: будет экстренное приземление экипажа : Вої 13:01
- Появилось видео с места аварии носителя во время старта ракеты "Союз" : УНИАН 12:48
- Петухи из навоза выходят лучше: российская ракета мечтала пронзить космос, но вновь пробила дно : Znaj.ua 12:47
- На Байконуре произошла авария с космическим кораблем "Союз" : FaceNews 12:46
- После запуска ракеты "Союз" с новым экипажем МКС произошла авария : Транспортный бизнес 12:46
- Космос против РФ: россияне снова неудачно запустили ракету с людьми на борту : UA.news 12:44
- Россия снова опозорилась: современный космолет "Союз-10" чуть не рухнул при запуске : Сегодня.ua 12:42
- После запуска ракеты "Союз" с новым экипажем МКС произошла авария : РБК-Україна 12:41
- Авария ракеты Союз в России: Космонавты совершили посадку в Казахстане : Новое Время 12:40
- У российской ракеты с космонавтами на старте отказали двигатели : Фокус 12:34
- Конец российской космонавтики? Во время запуска ракеты "Союз" произошла авария : Экономические новости 12:33
- Во время старта российской ракеты "Союз" произошла авария : Факты 12:32
- Космическая авария в России. При старте "Союза" отключились двигатели. Экипаж жив и совершает экстренную посадку : Страна.ua 12:32
- Космический корабль с двумя членами экипажа отправят к МКС с Байконура : NewsMir.info 01:08