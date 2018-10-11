Авария ракеты Союз: СМИ узнали возможную причину (63)

Новое Время 2018.10.11 15:11

СМИ сообщили возможную причину аварии ракеты Союз Причиной аварии ракеты Союз могло стать то, что один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, сообщает Интерфаксу со ссылкой на источник. "Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию", - сказал собеседник агентства. Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное