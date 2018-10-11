Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Италией (50)

2018.10.11 (50)2018.10.10 (29) →
- Сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии в Генуе : Vector News 05:16
- Украина увезла результативную ничью из Италии : Николаевские Известия 04:46
- Украина увезла из Генуи ничью, Александр Караваев отыграл весь матч : ФК Заря Луганск 02:19
- Украина и Италия обменялись голами в товарищеском матче : Зеркало недели. Украина 02:14
- Андрей ШЕВЧЕНКО: "Я очень доволен ребятами" : Спорт.ua 01:41
- Италия - Украина 1:1 Видео голов и обзор матча : Football.ua 01:35
- Италия - Украина: Кравец провел на поле 14 минут и получил травму : Футбол 24 01:34
- Сборная Украины сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира: видеообзор матча : Факты 01:32
- Сборная Украины с тремя динамовцами сыграла вничью с Италией : NewsMir.info 01:16
- Сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии в Генуе : NewsMir.info 01:08
- Роберто Манчини: "Мы довольны игрой, но недовольны результатом матча с Украиной" : Zbirna.com 01:06
- Андрей Шевченко: активный прессинг итальянцев заставлял наших игроков ошибаться : MatchDay 00:57
- Манчини: в матче с Украиной Италия заслужила забить больше одного гола : MatchDay 00:57
- Андрей Шевченко: "Очень доволен ребятами, но моментами могли сыграть намного лучше" : Tribuna.com Украина 00:52
- Роберто Манчини: "Заслуживали забить Украине как минимум пару голов" : Tribuna.com Украина 00:52
- Италия - Украина: обзор матча : Обозреватель 00:47
- Украина сыграла вничью с Италией : iSport.ua 00:45
- Сборная Украины добилась ничьей в матче против Италии : Спорт.ua 00:42
- Украина сыграла вничью с Италией : Bigmir)net СПОРТ 00:41
- Обзор матча Италия - Украина - 1:1 : Сегодня.ua 00:41
- Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Италией : Hronika.info 00:40
- Украина сыграла вничью с Италией : Bigmir)net Новости 00:38
- "Динамо" снова осталось без форварда - Беседин вернется на поле не раньше ноября : Онлайн-видання Київська газета 00:37
- Украина - Италия - 1:1. Товарищеский матч в Генуе закончился результативной ничьей. Видео голов : Главред 00:35
- Италия - Украина - 1:1 : Телеканал Футбол 00:35
- Сборная Украины вырвала ничью у Италии : Football.ua 00:34
- Андрей ШЕВЧЕНКО: "У команды была очень хорошая реакция на пропущенный мяч" : Dynamomania.com 00:33
- Роберто МАНЧИНИ: "В матче с Украиной Италия заслужила забить больше одного гола" : Dynamomania.com 00:33
- Сборная Украины с тремя динамовцами сыграла вничью с Италией : ФК Динамо Киев 00:32
- Украина добилась сенсационного результата в матче с четырехкратными чемпионами мира: видеообзор : Апостроф 00:30
- Товарищеский матч. Италия - Украина - 1:1. Обзор матча, статистика : Динамо Киев от Шурика 00:28
- Сборная Украины по футболу вырвала ничью у Италии : #Буквы 00:18
- Украина и Италия обменялись голами в товарищеском матче : Зеркало недели. Украина 00:16
- Украина и Италия обменялись голами в товарищеском матче : УкропNews.com 00:15
- Товарищеский матч: Италия - Украина - 1:1 : Спорт-Экспресс в Украине 00:12
- Сборная Украины проявила характер и сыграла вничью с Италией : Николаевские новости 00:10
- Украина увезла результативную ничью из Италии : Новое Время 00:09
- Сборная Украины с тремя динамовцами сыграла вничью с Италией : NewsMir.info 00:09
- Сборная Украины дала бой футболистам команды Италии на их поле - 1:1 (ВИДЕО) : NewsOne 00:09
- Сборная Украины проявила характер и сыграла вничью с Италией : NewsMir.info 00:09
- Шевченко объяснил неожиданный вызов Кравца : NewsOboz 00:09
- Украина увезла из Геную ничья, Александр Караваев отыграл весь матч : NewsMir.info 00:09
- Сборная Украины и Италии разошлись миром в товарищеском матче : ICTV Факти 00:06
- Малиновский принес Украине ничью с Италией в Генуе : Zbirna.com 00:06
- Украина сыграла вничью со сборной Италии : Gazeta.ua 00:05
- Сборная Украины добыла ничью в матче против Италии : Xsport.ua 00:04
- Сборная Украины сыграла вничью с Италией в Генуе : 112.ua 00:00
- Сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии : Телеканал новин "24" 00:00
- Сборная Украины сыграла вничью со сборной Италии : MatchDay 23:57
- Украина спаслась в Италии : Tribuna.com Украина 23:52