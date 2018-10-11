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Фокус: Украина

Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Италией (50)

Hronika.info 2018.10.11 00:40
Команда Андрея Шевченко в Генуе проявила характер и ушла от поражения в матче с итальянцами. С первых минут Украине пришлось отчаянно отбиваться - Пятов уже в дебюте матча парировал опасные удары Бернардески, Бонуччи, Бареллы и Кьезы, а когда и Андрей был бессилен, то "сине-желтых" простил Инсинье, чудом не попавший в дальний угол. Ближе к середине первого тайма Украине удалось снизить давление на оборону.
ИТАЛИЯ, УКРАИНА, СБОРНАЯ, ГЕНУЯ, ЯРЕМЧУК, МАЛИНОВСКИЙ, Шевченко, Малиновский, Манчини, Пятов, Украина, Италия, Чехия, Берн
2018.10.11 (50)

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