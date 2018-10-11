Украина в товарищеском матче сыграла вничью с Италией (50)

Hronika.info 2018.10.11 00:40

Команда Андрея Шевченко в Генуе проявила характер и ушла от поражения в матче с итальянцами. С первых минут Украине пришлось отчаянно отбиваться - Пятов уже в дебюте матча парировал опасные удары Бернардески, Бонуччи, Бареллы и Кьезы, а когда и Андрей был бессилен, то "сине-желтых" простил Инсинье, чудом не попавший в дальний угол. Ближе к середине первого тайма Украине удалось снизить давление на оборону.