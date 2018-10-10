В Германии задержан гражданин Болгарии, подозреваемый в убийстве журналистки (1)

Спектр Новости 2018.10.10 15:41
Гражданин Болгарии был задержан в Германии и ему предъявлены обвинения в
изнасиловании и убийстве тележурналистки Виктории Мариновой, сообщили
болгарские власти в среду.
Подозреваемый был арестован во вторник по запросу Болгарии, сказал глава
МВД республики Младен Маринов в ходе брифинга, на котором также
присутствовали главный прокурор Сотир Цацаров и премьер-министр Бойко
Борисов.
По словам Маринова, власти Болгарию ждут экстрадиции арестованного из
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