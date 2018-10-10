В Германии задержан гражданин Болгарии, подозреваемый в убийстве журналистки (1)

Спектр Новости 2018.10.10 15:41

Гражданин Болгарии был задержан в Германии и ему предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве тележурналистки Виктории Мариновой, сообщили болгарские власти в среду. Подозреваемый был арестован во вторник по запросу Болгарии, сказал глава МВД республики Младен Маринов в ходе брифинга, на котором также присутствовали главный прокурор Сотир Цацаров и премьер-министр Бойко Борисов. По словам Маринова, власти Болгарию ждут экстрадиции арестованного из