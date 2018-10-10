Пенсии украинцев будут расти на 200 грн ежегодно в ближайшие три года (35)

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- Масштабная пенсионная реформа: озвучена дата когда украинцам пересчитают выплаты : Корупція Інфо 12:54
- Когда украинцам пересчитают пенсии : Karachun.com.ua 12:47
- Мариупольцам в марте обещают перерасчет пенсий : Ильичевец.Город 12:41
- В Минсоцполитики объяснили, от чего будет зависеть размер пенсий в 2019 году : NewsOne 12:39
- Индексация пенсий пройдет в марте следующего года - Рева : Inpress.ua 11:43
- Рева рассказал, когда украинцам пересчитают пенсии : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Министерство соцполитики: перерасчет пенсий состоится не раньше марта : 2000.ua 11:30
- Правительство планирует сэкономить на пенсионерах 10-12 миллиардов гривен : FaceNews 11:16
- В Минсоцполитики рассказали о механизме повышения пенсий в 2019 году : Аргументы и Факты Украина 11:08
- В правительстве сообщили, когда украинцам пересчитают пенсии : Gazeta.ua 11:05
- Интернет-обзор: Кабмин сэкономит на пенсионерах 12 млрд гривен при повышении пенсий - Главновости : Голос Правди 10:37
- Рева рассказал, когда будет перерасчет пенсий : Финансовый обзор 10:33
- В Украине рассказали о следующем перерасчете пенсий : Факты 10:32
- В Украине проиндексируют пенсии - когда и на сколько вырастут выплаты : Глобус Одессы 10:16
- Рева: Индексация пенсий пройдет в марте следующего года : Новости Ю 10:16
- В Украине проиндексируют пенсии - когда и на сколько вырастут выплаты : Вести.ua 10:15
- Рева рассказал, когда украинцам ждать перерасчета пенсий : Антикор.com.ua 10:10
- Пенсии в Украине: когда ждать индексации : ТРК Алекс 10:09
- Рева рассказал, когда будет произведена индексация пенсий : "Наша газета" (Луганск) 10:05
- В Кабмине рассказали, когда будут пересчитаны пенсии : Главное 10:05
- Пенсии в Украине: когда ждать индексации : Багнет 10:01
- Кабмин планирует сэкономить на пенсионерах 10-12 миллиардов гривен : Страна.ua 09:47
- Кабмин сэкономит на пенсионерах 12 млрд гривен при повышении пенсий : Главновости 09:37
- Украинцам пересчитают пенсии: озвучена дата масштабной реформы : Обозреватель 09:32
- Рева рассказал, когда будет произведена индексация пенсий : MIGnews.com.ua 09:08
- Индексация пенсий в Украине пройдет не раньше марта следующего года - Рева : Мариупольские новости 08:57
- Рева: Индексация пенсий пройдет в марте следующего года : Ukrnews.info 08:54
- В Украине проиндексируют пенсии: когда и на сколько вырастут выплаты : Українські Новини 08:44
- Перерасчет пенсий будет произведен в марте, - Рева : УкропNews.com 08:15
- Рева рассказал, когда украинцам ждать перерасчета пенсий : NewsOne 08:09
- Пенсии в Украине: когда ждать индексации : Подробности.ua 03:10
- Перерасчет пенсий будет произведен в марте, - Рева : РБК-Україна 02:41
- Пенсия вырастет, и украинцам даже сказали, когда : Новини онлайн 24 01:09
- Пенсия вырастет, и украинцам даже сказали, когда : Znaj.ua 00:46
- Рева: Индексация пенсий пройдет в марте следующего года : 112.ua 00:00