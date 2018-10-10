Пенсии украинцев будут расти на 200 грн ежегодно в ближайшие три года (35)

Народный Корреспондент 2018.10.10 15:10

Средняя пенсия в Украине в 2019 году составит 2 585 грн. В 2020-м и в 2021- м она будет расти на 200 грн. Об этом свидетельствует информация из бюджетного запроса Министерства социальной политики на 2019-2021 года, который есть в распоряжении delo.ua. Согласно данным Пенсионного фонда, в июле 2018-го средняя пенсия составляла 2 562 грн.