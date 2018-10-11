В Индию пришел циклон Титли, эвакуированы 300 тыс человек - видео (41)

ЛІГАБізнесІнформ 2018.10.11 09:07

11.10.2018, 08:37 Закрыты железнодорожные станции, отселенных из штата Одиша может быть больше В среду, 10 октября, около 300 тысяч человек в индийском штате Одиша были эвакуированы из-за приближения мощного тропического циклона "Титли". Ожидается, что он накроет побережье штатов Одиша и Андхра-Прадеш в четверг утром, передает телеканал NDTV. "Циклон движется со скоростью 107 километров в час.