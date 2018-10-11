Премьер Армении Пашинян собрался в отставку (45)

DailyUA 2018.10.11 15:23

"Внеочередные выборы состоятся 9-10 декабря. Для этого я должен подать в отставку до 16 октября". Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который пришел к власти в мае на волне протестов, сообщил о намерении уйти в отставку ради назначения внеочередных выборов. В интервью телеканалу France24 он сказал, что покинет должность в ближайшие несколько дней, пишет news.am. "Предварительно могу сказать, что внеочередные выборы состоятся скорее