Италия - Украина: кто был лучшим в составе Шевченко (47)

iSport.ua 2018.10.11 00:45

Сборная Украины в преддверии матча с Чехией добыла волевую ничью в поединке с Италией. Вчера, 23:53 Малиновский против Верратти / Getty Images Сборная Украины расписала ничью в товарищеском матче с Италией - 1:1. Редакция iSport.ua предлагает своим читателям выделить лучшего футболиста в составе команды Андрея Шевченко. Напомним, что 16-го октября Украина в Харькове примет сборную Чехии в рамках Лиги наций.