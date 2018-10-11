Италия - Украина: кто был лучшим в составе Шевченко (47)

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- Украины сыграла вничью со сборной Италии : Страна.ua 01:17
- Сборная Украины сыграла вничью с Италией. Видео : Гордон 01:05
- Андрей Шевченко: "Надеюсь, наши болельщики получили удовольствие от матча" : Footboom.com 01:04
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- Италия - Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко : Футбол 24 01:04
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- Голкипер сборной Украины пропустил странный гол в матче с Италией: опубликовано видео : Апостроф 01:00
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- Италия не побеждает дома в пяти матчах подряд : MatchDay 00:57
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- Италия - Украина 1:1. Видео голов и обзор матча : UA-Футбол 00:52
- Андрей Шевченко: "Ничья - замечательный результат" : Tribuna.com Украина 00:52
- Руслан Малиновский: "Спасибо Пятову" : Tribuna.com Украина 00:52
- Италия - Украина 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча : iSport.ua 00:45
- Италия - Украина: кто был лучшим в составе Шевченко : iSport.ua 00:45
- Италия - Украина. Видео гола Бернардески : Спорт.ua 00:42
- Италия - Украина. Лучшие моменты первого тайма : Спорт.ua 00:42
- Италия - Украина. Видео гола Малиновского : Спорт.ua 00:42
- Италия - Украина 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча : Bigmir)net СПОРТ 00:41
- Ничья в Италии : ФК Шахтер 00:39
- Италия - Украина 1:1 видео голов и обзор товарищеского матча : Bigmir)net Новости 00:38
- Футбол: Украина сравняла счет в матче с Италией : ЛІГАБізнесІнформ 00:37
- Украину в матче против Италии спасла ударная пятиминутка : Gazeta.ua 00:35
- Руслан МАЛИНОВСКИЙ: "Нужно просто не бояться играть. Ошибки будут" : Dynamomania.com 00:34
- Шевченко прокомментировал ничью с Италией : Обозреватель 00:32
- Украины сыграла вничью со сборной Италии. Видеообзор : Страна.ua 00:32
- Сборная Украины сыграла вничью против команды Италии : Vector News 00:16
- Сборная Украины дала серьезный бой итальянцам в Генуе : Znaj.ua 00:16
- Сборная Украины сыграла вничью в с Италией в товарищеском матче в Генуе : УкропNews.com 00:15
- Сборная Украины по футболу сыграла вничью со сборной Италии в товарищеском матче : УкропNews.com 00:15
- Украина сыграла с Италией вничью - 1:1 : Вести.ua 00:15
- Сборная Украины сыграла вничью с Италией : Телеграф.com.ua 00:13
- Сборная Украины сыграла вничью против команды Италии : РБК-Україна 00:11
- Украина увозит из Генуи волевую ничью с Италией: смотреть голы : NewsMir.info 00:09
- Сборная Украины сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира : LB.ua 00:07
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- Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Италией : Гордон 00:05
- Обзор матча Италия - Украина : Footboom.com 00:04
- Италия - Украина 1:1. Украинцы устояли в Генуе под шквалом атак "Скуадры адзурры" : Dynamomania.com 00:03
- Италия - Украина 1:1. Отчет о матче. Два разных тайма от команды Шевченко : Dynamomania.com 00:03
- Ничья в матче футбольных сборных Италии и Украины : АТН 00:01
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