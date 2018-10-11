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Фокус: Украина

"Коричневые жидкие осадки": местные жители говорят о новом химическом ЧП в Армянске (58)

Ukrnews.info 2018.10.11 12:54
В аннексированном Россией Крыму случилось новое химическое ЧП в Армянске, рядом с которым находится предприятие "Титан". Как выяснили журналисты "Фразы", об этом говорят местные житель. Как сообщает "Громадське", люди говорят, что "характерный запах ощущался в городе утром 10 октября". Отмечается, что женщину, которая сообщила о ЧП, "вместе с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами".
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2018.10.11 (58)

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