Манчини: Как только мы расслабились, Украина забила (37)

2018.10.11 (37)2018.10.10 (53) →
- Федерико Бернардески: "Мы заслуживали победу над Украиной. Мы были сильнее во всём" : Динамо Киев от Шурика 09:28
- Бернардески: "Мы заслужили победу" : Xsport.ua 09:04
- Шевченко прокомментировал игру сборной против Италии : Комментарии.UA 09:02
- Бернардески: Пятов совершил два-три важных сейва : UA-Футбол 08:52
- ЗАХОВАЙЛО: "Сборная Украины играла в футбол, за который не стыдно" : Спорт.ua 08:41
- Роберто Манчини: "Заслуживали того, чтобы забить Украине, как минимум, дважды" : Динамо Киев от Шурика 08:28
- Руслан Малиновский: "Было бы странно, если бы в матче с таким соперником у нас всё прошло гладко" : Динамо Киев от Шурика 08:28
- Шевченко: За первый тайм команда комплиментов не заслуживает : Arena.press 08:11
- Манчини: "Должны были забивать Украине еще несколько мячей" : Xsport.ua 08:04
- Последний раз сборная Италии не могла выиграть 5 домашних матчей подряд 93 года назад : UA-Футбол 07:52
- Шевченко: За первый тайм команда комплиментов не заслуживает : iSport.ua 07:45
- Манчини: Недовольны ничьей с Украиной, замены нас немного подвели : iSport.ua 07:45
- Манчини б игре с Украиной: у нас много ничьих, я уже устал от них : Инфолайн 07:42
- Шевченко: За первый тайм команда комплиментов не заслуживает : Bigmir)net СПОРТ 07:41
- Шевченко: За первый тайм команда комплиментов не заслуживает : Bigmir)net Новости 07:38
- Украина сыграла вничью с Италией в товарищеском матче : Главное 07:35
- Украина сыграла вничью с Италией в товарищеском матче : Диванная Сотня 07:33
- Вячеслав Заховайло: "Сборная Украины играла в футбол, за который не стыдно" : Динамо Киев от Шурика 07:28
- Сборная Украины сыграла вничью с Италией в товарищеском матче : Днепр Час 07:27
- Вячеслав Заховайло: "Сборная Украины играла в футбол, за который не стыдно" : NewsMir.info 07:09
- Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче с Италией? : Телеканал Футбол 06:35
- Италия - Украина: "Скуадра Адзурра" впервые за почти 60 лет пропускает в 8 матчах подряд : Футбол 24 06:04
- Итальянские болельщики - о матче с Украиной: "Шевченко - волшебник, а Манчини - мошенник" (+Фото) : Footboom.com 06:04
- Манчини об игре с Украиной: у нас много ничьих, я уже устал от них : Українські національні новини 04:05
- Манчини об игре с Украиной: у нас много ничьих, я уже устал от них : ПрессОрг24 04:02
- Роберто МАНЧИНИ: "Мы повели в счете, расслабились и Украина забила" : Спорт.ua 02:42
- Италия - Украина 1:1: ключевые моменты матча, видео голов : Зеркало недели. Украина 02:14
- Манчини: Как только мы расслабились, Украина забила : Football.ua 01:35
- Сегодня матч Италия - Украина: в предыдущих встречах мы лишь раз сыграли вничью : Онлайн-видання Київська газета 00:38
- Сборная Украины провела генеральную репетицию с Италией перед матчем с Чехией в Лиге наций : Фраза.ua 00:35
- Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче против Италии? : Football.ua 00:34
- Италия - Украина: послематчевая пресс-конференция Роберто Манчини : Футбол 24 00:34
- Сборная Украины в гостях сыграла вничью с Италией : Винница Реал 00:30
- Украина сыграла вничью с Италией в товарищеском матче : UATV 00:14
- Италия - Украина: результат товарищеского матча : Politeka 00:10
- Шевченко: Италия - моя вторая родина : Футбол 24 00:04
- Сборная Украины в Генуе сыграла вничью с футболистами Италии в контрольном матче : Укринформ 00:03