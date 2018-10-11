Манчини: Как только мы расслабились, Украина забила (37)

Football.ua 2018.10.11 01:35

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что замены подвели его команду в товарищеском матче против национальной команды Украины - 1:1. Роберто Манчини, ffu.ua 11 октября 2018, 00:50 Сборная Италии в товарищеском матче сыграла вничью против национальной команды Украины - 1:1. "Мы должны быть злее и всегда идти вперед, быть более агрессивными в атаке. Матчи выигрываются только благодаря голам, через злость.