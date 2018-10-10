Пожар на территории 6-го Арсенала ликвидирован в полном объеме, - Минобороны (13)

Медиа-группа "Объектив" 2018.10.10 23:14

Происшествия 10 октября, 22:18 111 Сергей Барков На арсенале раздаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках, которые не угрожают населенным пунктам. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на начальника Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая. Частота взрывов составляет 1-2 в час. Как сообщили в ГЧСЧ Украины, интенсивность взрывов боеприпасов на