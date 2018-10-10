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Фокус: Украина

Пожар на территории 6-го Арсенала ликвидирован в полном объеме, - Минобороны

Пожар на территории 6-го Арсенала ликвидирован в полном объеме, - Минобороны (13)

Медиа-группа "Объектив" 2018.10.10 23:14
Происшествия 10 октября, 22:18 111 Сергей Барков На арсенале раздаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках, которые не угрожают населенным пунктам. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на начальника Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковника Алексея Чернобая. Частота взрывов составляет 1-2 в час. Как сообщили в ГЧСЧ Украины, интенсивность взрывов боеприпасов на
БОЕПРИПАСЫ, АРСЕНАЛ, СКЛАД, ВЗРЫВ, ИЧНЯ, ДИВЕРСИЯ, Полторак, Чернигов, Украина
2018.10.11 (13)

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