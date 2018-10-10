Взрывы в Ичне: убытки государства оценили в $400 миллионов (27)

2018.10.11 (27)2018.10.10 (459) →
- В Минобороны отчитались о ликвидации пожара на складе боеприпасов под Ичней : Зеркало недели. Украина 01:16
- В Минобороны отчитались о ликвидации пожара на складе боеприпасов под Ичней : УкропNews.com 01:15
- Пожар на Ичнянских складах полностью потушили : ТСН.ua 01:13
- Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области : Arena.press 01:11
- Взрывы в Ичне: преступников поймали и устроили привселюдное наказание : Politeka 01:10
- Минобороны сообщило о ликвидации пожара на территории склада боеприпасов возле Ични : ДнепрCity.net 01:07
- Арсенал оружия под Ичней потушили : Gazeta.ua 01:04
- Пожар на складах под Ичней "ликвидирован в полном объеме" - Минобороны : Сегодня.ua 00:41
- Пожар на арсенале около Ични ликвидирован, - Минобороны : РБК-Україна 00:41
- Пожар на складах под Ичней "ликвидирован в полном объеме" : Интерфакс-Україна 00:36
- Минобороны: пожар в Ичне полностью ликвидирован : ReplyUA.net 00:31
- Минобороны: пожар на арсенале в Ичне полностью погасили : #Буквы 00:18
- Под вопросом независимость: Украина от взрывов на арсеналах потеряла до $5 млрд : InfoResist.org 00:16
- Лидер "Гражданской силы": Что это за новая армия, которая не может охранять склад на мирной территории? : Vector News 00:16
- В Минобороны сообщили, что пожар в Ичне полностью потушен -> : Вести.ua 00:15
- На арсенал в Ичне совершено 5 сбросов воды - руководитель ГСЧСУ -> -> : Вести.ua 00:15
- Пожар на территории арсенала возле Ични ликвидирован, - Минобороны : УкропNews.com 00:15
- Минобороны сообщило о ликвидации пожара на арсенале под Ичней : НикВести 00:10
- Минобороны сообщило о полной ликвидации пожара на военном складе под Ичней : Антикор.com.ua 00:10
- Украина от взрывов на арсеналах потеряла до 5 млрд долларов и поставила под вопрос свою независимость : Антикор.com.ua 00:10
- Минобороны: Пожар на складах с боеприпасами в Ичне полностью потушили : NewsOne 00:09
- В Минобороны сообщили о полной ликвидации пожара на арсенале возле Ични : NewsMir.info 00:09
- Пожар на арсенале Минобороны около Ични ликвидирован : LB.ua 00:07
- В Минобороны сообщили о полной ликвидации пожара на арсенале возле Ични : Інформатор.news 00:06
- В Ичне местные жители начали задерживать мародеров : Главред 00:05
- Пожар на арсенале No6 под Ичней полностью погасили, - Минобороны : Незалежний Аудитор 00:05
- На арсенале под Ичней полностью ликвидировали пожар : DsNews 00:03