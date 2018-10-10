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Взрывы в Ичне: убытки государства оценили в $400 миллионов

Взрывы в Ичне: убытки государства оценили в $400 миллионов (27)

Без Табу 2018.10.10 21:16
Взрывы на складах с боеприпасами нанесли государству многомиллионный ущерб Взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня в Черниговской области нанесли государству убытки примерно на $400 миллионов. Такую сумму озвучил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Иван Винник в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что килограмм тротила стоит от 8 долларов, килограмм гексогена - от 15 долларов, килограмм кислорода - от 35 долларов.
ВЗРЫВ, АРСЕНАЛ, БОЕПРИПАСЫ, СКЛАД, ИЧНЯ, ГЕНШТАБ, Чернигов, Украина
2018.10.11 (27)

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