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Кабмин разрешил порадиаторный учет тепла для квартир, где невозможно установить счетчик (2)

Шиповник.ua 2018.10.10 13:38
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 октября, принял постановление, которое регулирует установку приборов-распределителей тепловой энергии для квартир, где из-за вертикальной разводки труб невозможна установка индивидуальных счетчиков тепла. Об этом сообщает "LB.ua". До сих пор индивидуальный поквартирный учет тепла был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов с
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2018.10.11 (2)

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