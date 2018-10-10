Кабмин разрешил порадиаторный учет тепла для квартир, где невозможно установить счетчик (2)

Шиповник.ua 2018.10.10 13:38
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 октября, принял
постановление, которое регулирует установку приборов-распределителей
тепловой энергии для квартир, где из-за вертикальной разводки труб
невозможна установка индивидуальных счетчиков тепла.
Об этом сообщает "LB.ua".
До сих пор индивидуальный поквартирный учет тепла был доступен только для
жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов с
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, Украина