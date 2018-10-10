Кабмин разрешил порадиаторный учет тепла для квартир, где невозможно установить счетчик (2)

Шиповник.ua 2018.10.10 13:38

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 октября, принял постановление, которое регулирует установку приборов-распределителей тепловой энергии для квартир, где из-за вертикальной разводки труб невозможна установка индивидуальных счетчиков тепла. Об этом сообщает "LB.ua". До сих пор индивидуальный поквартирный учет тепла был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов с