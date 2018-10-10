"Первый раз слышу". У Путина отреагировали на громкое заявление Пушилина (2)

Луганский Радар 2018.10.10 17:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль
продолжит оказывать "гуманитарную помощь" ОРДО. В то же время, он не смог
ответить на вопрос, кто поднимет зарплаты жителям оккупированных территорий.
Об этом сообщают российские СМИ, пишет ДонПресс
Напомним, сегодня врио главаря ОРДО Денис Пушилин заявил о том, что получил
от помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова "гарантии
ДОНБАСС, СУРОК, ВЛАДИСЛАВ, КРЕМЛЬ, КУРАТОР, ФИЛАТОВ, Сурков
, Пушилин
, Чеснаков
, Филатов
, Поляков
, Песков
, Россия
, Москва
, Донецк
, Украина